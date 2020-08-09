Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе

На фото красотка позировала в черном купальнике с белыми бретелями. Образ Никитина дополнила стильными очками, а на голове можно увидеть леопардовую повязку, которая еще недавно была парео. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Забыла резинку для волос, не беда. Парео из топа превращается в головной убор", - написала красотка, добавив, что дело было в 9.46 по местному времени.

Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Тут становится жарко, повелительница пляжа".

Сообщалось, что звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина поделилась по-летнему жарким фото в купальнике.

На фото Никитина позирует на больших камнях, за которыми явно угадывается пляж. Артистка выбрала для пляжного отдыха миниатюрный черный купальник с кокетливыми завязочками на бедрах. На фото Никитина сидит, выгнув спину и запрокинув голову назад в чувственной позе.

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На фото красотка показала себя в купальнике на веревочках, а образ дополнила стильной шляпой. Звезда решила показать свое загорелое тело у кромки бассейна, где Никитина соблазнительно выгнулась.

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