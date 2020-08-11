Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя на отдыхе и рассказала о своем лете

На фото красотка позировала в желтом купальнике. Никитина стала на коленки на берегу моря, а волосы оставила распущенными. Звезда улыбалась и демонстрировала идеальные изгибы на фоне волн. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это мое лето. И это, пожалуй, прекрасно", - написала Катя под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Горячая штучка", "Катюша, красотка", "Фотка классная, как и ты, я твоя фанатка", "Никитина, круто", "Купальник огонь", "Ты супер", "У вас губы потекли", "Классно с утра на море, все спят, а ты наслаждаешься этой красотой", "Эх! Поцеловать бы эти губы", "самое главное- "ошейник"...","Вот это пейзаж!".

Напомним, актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила фотосессию на природе показала, как любит Украину.

Знаменитость посвятила пост своей родине. Она заявила, что ни на что не готова променять Украину.

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала себя в смелом образе.

На фото красотка позировала в черном купальнике с белыми бретелями. Образ Никитина дополнила стильными очками, а на голове можно увидеть леопардовую повязку, которая еще недавно была парео.

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