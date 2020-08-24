Украинская актриса Екатерина Никитина, которая является звездой «Квартал 95», получила травму во время неудачного флешмоба
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Когда челендж вышел из-под контроля! У меня была истерика», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Никитина предстает в домашнем наряде, якобы выбирая, что ей обуть: кроссовки или ботинки на каблуке. В результате, она «отфутболивает» обе пары, из-за чего у нее на ноге образовался синяк.
«Футболка классная», «Всегда хотелось увидеть правдивость этого челленджа», «классно получилось, супер», «давай осторожнее пинай в следующий раз», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что участница студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала экстремальные движения на пилоне
В ролике она уверенно вращается вокруг шеста, выполняя очень сложные, но зрелищные движения: зависает вниз головой, развигает ноги в шпагате, кружится на одной руке. Отдельно стоит отметить наряд девушки, для тренировки она надела черный обтягивающий костюм, который подчеркнул ее грудь и ягодицы.
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