Это переходит все границы

Украинская актриса Екатерина Никитина, которая является звездой «Квартал 95», получила травму во время неудачного флешмоба

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда челендж вышел из-под контроля! У меня была истерика», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Никитина предстает в домашнем наряде, якобы выбирая, что ей обуть: кроссовки или ботинки на каблуке. В результате, она «отфутболивает» обе пары, из-за чего у нее на ноге образовался синяк.

«Футболка классная», «Всегда хотелось увидеть правдивость этого челленджа», «классно получилось, супер», «давай осторожнее пинай в следующий раз», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что участница студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала экстремальные движения на пилоне

В ролике она уверенно вращается вокруг шеста, выполняя очень сложные, но зрелищные движения: зависает вниз головой, развигает ноги в шпагате, кружится на одной руке. Отдельно стоит отметить наряд девушки, для тренировки она надела черный обтягивающий костюм, который подчеркнул ее грудь и ягодицы.

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