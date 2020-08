View this post on Instagram

🔥A HUEVO 🔥 ⠀ Хочу рассказать вам несколько фактов о моей новой песне и клипе: ⠀ 1️⃣ Мне очень нравится объединять культуры в своем творчестве и эта песня не станет исключением. В ней будет звучать симбиоз двух абсолютно разных и очень колоритных культур - украинской и мексиканской ! Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Получилось очень необычно! ⠀ 2️⃣ Эта песня войдёт в мой первый испанский альбом, который я совсем скоро презентую! Предупреждаю заранее - это будет 🔥🔥🔥 ⠀ 3️⃣ Обожаю игру слов: A HUEVO это мексиканский слэнг и означает «круто/офигенно» ⠀ Huevo - это яйцо. Вот у нас говорят «крутой, как яйцо», так и в испанском A HUEVO - круто, афигенно! Английский эквивалент этой фразы - “f*ck yeah” 😜 ⠀ 4️⃣ Произносится : [aˈweβo] «А УЭВО» 😄 ⠀ Кстати, хотите увидеть первый образ полностью? Ставьте 💚, если да ⠀ NK management: #nice2cu #nkteam Make-up @mariia_samharadze Hair @nikolaenkoyulia500 Style @andy_anikeyev Director @leokolos Photo @moi_sofism