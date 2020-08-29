Украинская певица Настя Каменских ошеломила поклонников новым горячим образом

На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала снимок, на котором предстала в образе эмоциональной латиноамериканки, передает Politeka.net.

На ней – бордовое платье с глубоким декольте и с пышными рукавами. Волосы заплетены в толстую косу, а челка уложена волнами с помощью геля, обрамляя красивое лицо.

Образ дополнен ярким макияжем, где особенно выделяются глаза и скулы звезды.

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В руке Настя держит телефонную трубку и всем своим видом показывает экспрессию.

Таким образом певица интригует поклонников, анонсируя выход клипа на песню A HUEVO, которая войдет в первый испанский альбом.

ПО словам Насти, новая работа будет исключительно познавательной, так как объединит в себе мексиканский и украинский колориты.

«Мне очень нравится объединять культуры в своем творчестве, и эта песня не станет исключением. В ней будет звучать симбиоз двух абсолютно разных и очень колоритных культур - украинской и мексиканской! Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Получилось очень необычно», – рассказывала ранее артистка.

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🔥A HUEVO 🔥 ⠀ Хочу рассказать вам несколько фактов о моей новой песне и клипе: ⠀ 1️⃣ Мне очень нравится объединять культуры в своем творчестве и эта песня не станет исключением. В ней будет звучать симбиоз двух абсолютно разных и очень колоритных культур - украинской и мексиканской ! Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Получилось очень необычно! ⠀ 2️⃣ Эта песня войдёт в мой первый испанский альбом, который я совсем скоро презентую! Предупреждаю заранее - это будет 🔥🔥🔥 ⠀ 3️⃣ Обожаю игру слов: A HUEVO это мексиканский слэнг и означает «круто/офигенно» ⠀ Huevo - это яйцо. Вот у нас говорят «крутой, как яйцо», так и в испанском A HUEVO - круто, афигенно! Английский эквивалент этой фразы - “f*ck yeah” 😜 ⠀ 4️⃣ Произносится : [aˈweβo] «А УЭВО» 😄 ⠀ Кстати, хотите увидеть первый образ полностью? Ставьте 💚, если да ⠀ NK management: #nice2cu #nkteam Make-up @mariia_samharadze Hair @nikolaenkoyulia500 Style @andy_anikeyev Director @leokolos Photo @moi_sofism

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Поклонники уже отметились в комментариях, заявив, что в образе мексиканки звезда роскошна:

«Мне кажется, нет слова чтобы описать, насколько это афигенно🔥🔥», «Пришла, увидела, забыла, что хотела», «Аоао, это просто нереально🔥😍», «Прекрасная мексиканка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Малышка, это что-то нереальное 🔥 Очень ждём премьеру. 😍», «ЭТО ВООБЩЕЕЕ НЕРЕАЛЬНОООО🤩🤩🔥🔥🔥💣🔝», – пишут под фото.

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