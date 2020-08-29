Звезда очень гармонично смотрится в этом образе

Украинская певица Настя Каменских ошеломила поклонников новым горячим образом

На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала снимок, на котором предстала в образе эмоциональной латиноамериканки, передает Politeka.net.

На ней – бордовое платье с глубоким декольте и с пышными рукавами. Волосы заплетены в толстую косу, а челка уложена волнами с помощью геля, обрамляя красивое лицо.

Образ дополнен ярким макияжем, где особенно выделяются глаза и скулы звезды.

В руке Настя держит телефонную трубку и всем своим видом показывает экспрессию.

Таким образом певица интригует поклонников, анонсируя выход клипа на песню A HUEVO, которая войдет в первый испанский альбом.

ПО словам Насти, новая работа будет исключительно познавательной, так как объединит в себе мексиканский и украинский колориты.

«Мне очень нравится объединять культуры в своем творчестве, и эта песня не станет исключением. В ней будет звучать симбиоз двух абсолютно разных и очень колоритных культур - украинской и мексиканской! Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Получилось очень необычно», – рассказывала ранее артистка.

Поклонники уже отметились в комментариях, заявив, что в образе мексиканки звезда роскошна:

«Мне кажется, нет слова чтобы описать, насколько это афигенно🔥🔥», «Пришла, увидела, забыла, что хотела», «Аоао, это просто нереально🔥😍», «Прекрасная мексиканка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Малышка, это что-то нереальное 🔥 Очень ждём премьеру. 😍», «ЭТО ВООБЩЕЕЕ НЕРЕАЛЬНОООО🤩🤩🔥🔥🔥💣🔝», – пишут под фото.

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