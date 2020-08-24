Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила неожиданным снимком с Юрием Горбуновыми

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала архивные снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

Каменских поздравила Горбунова с днем рождения.

«Юрчик, с днем рождения, солнышко наше! Пусть жена всегда окутывает любовью и заботой, а сынишка радует своими успехами и достижениями! Мы тебя очень любим😘❤️ оставайся таким же классным чуваком», - эмоционально написала Каменских.

На снимке она запечатлена в тесном платье с глубоким декольте.

На одном из опубликованных фото Каменских и Горбунов замерли в сантиметре друг от друга и сложили губы, словно готовясь к поцелую.

На другом кадре артисты корчат рожицы.

Отметим, для некоторых фолловеров Каменстких такие снимки стали весьма неожиданными.

«О Боже какой мужчина», «Настя, сладкая и горячая», «Столько любви», «Что простите», «Потап не понял», - пишут в комментариях.

Отметим, в этом году 24 августа украинский актер, телеведущий и шоумен празднует свой юбилей. Ему исполняется 50 лет. В браке с 36-летней Екатериной Осадчей они воспитывают сына Ивана.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

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