Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила неожиданным снимком с Юрием Горбуновыми
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала архивные снимки в своем микроблоге в Инстаграм.
Каменских поздравила Горбунова с днем рождения.
«Юрчик, с днем рождения, солнышко наше! Пусть жена всегда окутывает любовью и заботой, а сынишка радует своими успехами и достижениями! Мы тебя очень любим😘❤️ оставайся таким же классным чуваком», - эмоционально написала Каменских.
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На снимке она запечатлена в тесном платье с глубоким декольте.
На одном из опубликованных фото Каменских и Горбунов замерли в сантиметре друг от друга и сложили губы, словно готовясь к поцелую.
На другом кадре артисты корчат рожицы.
Отметим, для некоторых фолловеров Каменстких такие снимки стали весьма неожиданными.
«О Боже какой мужчина», «Настя, сладкая и горячая», «Столько любви», «Что простите», «Потап не понял», - пишут в комментариях.
Отметим, в этом году 24 августа украинский актер, телеведущий и шоумен празднует свой юбилей. Ему исполняется 50 лет. В браке с 36-летней Екатериной Осадчей они воспитывают сына Ивана.
Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".
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