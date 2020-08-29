Зірка дуже гармонійно виглядає в цьому образі

Українська співачка Настя Каменських приголомшила шанувальників новим гарячим образом

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала знімок, на якому постала в образі емоційної латиноамериканки, передає Politeka.net.

На ній – бордова сукня з глибоким декольте і з пишними рукавами. Волосся заплетене в товсту косу, а чубчик викладений хвилями за допомогою гелю, обрамляючи гарне обличчя.

Образ доповнений яскравим макіяжем, де особливо виділяються очі і вилиці зірки.

У руці Настя тримає телефонну трубку і всім своїм виглядом показує експресію.

Таким чином співачка інтригує шанувальників, анонсуючи вихід кліпу на пісню A HUEVO, яка увійде в перший іспанський альбом.

За словами Насті, нова робота буде виключно пізнавальною, оскільки об'єднає в собі мексиканський і український колорити.

"Мені дуже подобається об'єднувати культури у своїй творчості, і ця пісня не стане винятком. У ній звучатиме симбіоз двох абсолютно різних і дуже колоритних культур – української та мексиканської! Кураж, пристрасть і вогненний драйв злилися воєдино. Вийшло дуже незвично", - розповідала раніше артистка.

Шанувальники вже відзначилися в коментарях, заявивши, що в образі мексиканки зірка розкішна:

"Мені здається, немає слова щоб описати, наскільки це афігенно🔥 🔥", "прийшла, побачила, забула, що хотіла", "аоао, це просто нереально 🔥 😍", "прекрасна мексиканка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", «Маленька, це щось нереальне ☺ дуже чекаємо прем'єру. 😍", "Це взагалі НЕРЕАЛЬНОООО🤩🤩🔥🔥🔥💣🔝", – пишуть під фото.

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