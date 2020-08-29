Українська співачка Настя Каменських приголомшила шанувальників новим гарячим образом

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала знімок, на якому постала в образі емоційної латиноамериканки, передає Politeka.net.

На ній – бордова сукня з глибоким декольте і з пишними рукавами. Волосся заплетене в товсту косу, а чубчик викладений хвилями за допомогою гелю, обрамляючи гарне обличчя.

Образ доповнений яскравим макіяжем, де особливо виділяються очі і вилиці зірки.

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У руці Настя тримає телефонну трубку і всім своїм виглядом показує експресію.

Таким чином співачка інтригує шанувальників, анонсуючи вихід кліпу на пісню A HUEVO, яка увійде в перший іспанський альбом.

За словами Насті, нова робота буде виключно пізнавальною, оскільки об'єднає в собі мексиканський і український колорити.

"Мені дуже подобається об'єднувати культури у своїй творчості, і ця пісня не стане винятком. У ній звучатиме симбіоз двох абсолютно різних і дуже колоритних культур – української та мексиканської! Кураж, пристрасть і вогненний драйв злилися воєдино. Вийшло дуже незвично", - розповідала раніше артистка.

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🔥A HUEVO 🔥 ⠀ Хочу рассказать вам несколько фактов о моей новой песне и клипе: ⠀ 1️⃣ Мне очень нравится объединять культуры в своем творчестве и эта песня не станет исключением. В ней будет звучать симбиоз двух абсолютно разных и очень колоритных культур - украинской и мексиканской ! Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Получилось очень необычно! ⠀ 2️⃣ Эта песня войдёт в мой первый испанский альбом, который я совсем скоро презентую! Предупреждаю заранее - это будет 🔥🔥🔥 ⠀ 3️⃣ Обожаю игру слов: A HUEVO это мексиканский слэнг и означает «круто/офигенно» ⠀ Huevo - это яйцо. Вот у нас говорят «крутой, как яйцо», так и в испанском A HUEVO - круто, афигенно! Английский эквивалент этой фразы - “f*ck yeah” 😜 ⠀ 4️⃣ Произносится : [aˈweβo] «А УЭВО» 😄 ⠀ Кстати, хотите увидеть первый образ полностью? Ставьте 💚, если да ⠀ NK management: #nice2cu #nkteam Make-up @mariia_samharadze Hair @nikolaenkoyulia500 Style @andy_anikeyev Director @leokolos Photo @moi_sofism

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Шанувальники вже відзначилися в коментарях, заявивши, що в образі мексиканки зірка розкішна:

"Мені здається, немає слова щоб описати, наскільки це афігенно🔥 🔥", "прийшла, побачила, забула, що хотіла", "аоао, це просто нереально 🔥 😍", "прекрасна мексиканка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", «Маленька, це щось нереальне ☺ дуже чекаємо прем'єру. 😍", "Це взагалі НЕРЕАЛЬНОООО🤩🤩🔥🔥🔥💣🔝", – пишуть під фото.

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