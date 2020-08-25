Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время на отдыхе дома

Сейчас певица находится дома с мужем, поэтому фактически каждый день она показывает, как веселится у бассейна, отдыхает дома, тренируется перед зеркалом или же записывает свои тренировки на камеру для фанатов.

В разделе Стори в Инстаграм Настя также часто демонстрирует поклоникам жаркие фото, сделанные у бассейна или же после отдыха. Певица любит показывать фигуру в самых разных бикини и этот раз не стал исключением.

Так, звезда подчеркнула похудевшую фигуру монокини с леопардовым принтом, поверх которого накинула банный халат и завязала свои кудрявые локоны.

Мы также писали, что чаще всего Каменских демонстрирует идеальные образы с легким макияжем на лице с "естественным" эффектом во время фотосессий. Настя любит показывать и домашние наряды вместе с тем, как проводит будни. При этом звезда не забывает о тренировках.

Каменских не только каждое утро довольно в раннее время отправляется на пробежку, но еще и занимается в хореографическом зале, поднимая уровень своих танцевальных навыков. Сейчас певица редко выступает, но это не мешает ей поддерживать себя в форме и развиваться для будущих концертов. Со своей командой Настя все чаще показывает эпатажные выступления в костюмах, которые очень бударажит публику.

«Думаю, по моим видео легко догадаться, как я обожаю танцевать! 💃🏻Ни один день не проходит без этого! Поэтому я рада, что сейчас почти каждый мой день проходит в студии, где мы с девочками готовимся удивлять вас новыми танцевальными постановками🤩 А как начался ваш день?🥰», - написала Настя.

Фанаты не остались равнодушны:

«Настя, давай на танцы со звездами», «Все-таки беременна? Живот уже не скрыть 😏», «поправилась просто», «Настя ты будешь в Танцах со звездами???», «Красотка да и все», «Танцор Диско😂🔥», «Танцует как курица 🤦‍♀️🤣🤣🤣», «😍 какой у вас рост и вес? ❤️», «Настя, спасибо❤️ Твои sport video очень классные👍🏻 Каждый день делаю зарядку вместе с тобой», «Классная цыганочка».

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике.