Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила образом, в котором будет выступать на концерте

Сегодня вся Украина празднует День Независимости. По этому поводу певица решила представить кадры с концерта, в котором приняла участие, а также показать небольшой отрывок со своего выступления.

Так, всего час назад певица показала на фото стильный наряд – тесное белое платье, подчеркнувшее ее стройную и похудевшую фигуру. Настя сделала яркий макияж и специально завязала волосы в аккуратный пучок. Возде нее позировала ее танцевальная группа, также одетая в белое. Под новым кадром Настя рассказала, что специально к национальному празднику она берет участие в концерте, о

братилась к фанатам Настя на родном языке:

«Зі святом, Україно! 🇺🇦 Ти неповторна! Така красива, талановита, квітуча і така сильна! Я люблю тебе, моя Україно 💙 З Днем Народження 💛 В самому серці Києва, я виконаю для вас свою неймовірно емоційну і чуттєву пісню 🤍 #ukraine #motherland #independenceday», - рассказала Настя под постом.

Фанаты не могли остаться равнодушны, отметив не только вид Насти, но и ее танцовщиц, некоторым показалось неуместным выбирать столь открытые наряды, другие же просто поздравили всех с праздником:

«А без трусов в День Независимости никак?», «Настя, вы очень красивая, восхищаюсь вами», «Обожаю эту песню🔥», «Ты конечно телка конкретная», «А можно было девочек выводить не в одних трусах,а юбки им одеть? Смотрелось бы эффектно и дорого», «А где точно будет проходить концерт?», «А всі без масок (( «Супер! Таким образом победим коронавирус!!!», "Королева ночи вместо с поляковой".

Также до этого Настя в коротком платье в мелкий цветочек и в самшевых сапогах грязно-бежевого оттенка прогулялась по солнечным улицам. Свой образ звезда дополнила вязанной сумкой и едва заметным макияжем. Волосы певица оставила распущенными.

Однако далеко не прическа привлекла внимание фанатов. Пользователи сети Инстаграм были удивлены выбором обуви звезды. По мнению многих, сапоги в жаркую погоду выглядели неуместно.

«Воскресенье сегодня просто волшебное 🥰 Так тепло, солнечно и такое классное настроение. В перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом, вышла с любимым на прогулку - насладится последними деньками этого лета 😌 Хочется запомнить эти летние прогулки и вспоминать их потом зимними вечерами с улыбкой. Несмотря ни на что, я благодарна этому лету за то, что оно было. А впереди будет ещё лучше ☺️❤️», - пишет Настя.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

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