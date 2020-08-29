Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит ее идеальное утро выходного дня

Каждый день Настя делится в разделе Стори в Инстаграм кадрами из тренировок и рассказывает, как питается, а также, какими делами занимается дома. Несколько часов назад звезда снова отправилась на отдых, но даже это не стало препятствием для того, чтобы отправиться ранним утром на пробежку.

Певица поделилась в Инстаграм кадром, на котором позировала на пляже в спортивном костюме собственного дизайна из специальной ткани. Волосы звезда завязала в низкий пучок, а на лице ее отсутствовал привычный макияж. При этом Настя выглядела ухоженно и свежо. В последнее время в сети растространилиь слухи о беременности звезды, поэтому она всячески показывает свою фигуру, чтобы опровергнуть заявления фанатов:

«Happy summer weekend morning 😘☀️Желаю, чтобы последние денечки этого лета были для вас самыми сладкими и незабываемыми 🥰 Рассказывайте, какие у вас планы на выходные? ☺️», - написала Настя.

Вот как реагируют фанаты:

«На работе 😭», «Красотка👍», «Насладиться последними днями лета, встретиться с родней, сходить на дачу на шашлычок и завершить все это бассейном», «Последние выходные лета», «Нас утро встречает прохладой)))», «І навіщо складати рота так, наче куряча гузка 🙄», «Солнышко ❤️❤️❤️», «Такая милая, незачем скрывать такую красоту💟💟💟», «Богиня🤤❤️🔥», «Самая лучшая 🔥», «Одна из первых😍😍😍😍», «Настя Беременна😁😁😁👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻», «Ну такое».

Также Настя Каменских подразнила пикантным кадром в ванной. На фото она позирует в черном кружевном пеньюаре, поставив ногу на ванную. Фанаты под постом сразу же написали, что Настя очень аппетитная:

«Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход - все это делает женское тело красивым и подтянутым 😍 Одна из моих любимых домашних спа процедур - это скрабирование с эффектом холодного обертывания, которые за несколько минут подтягивает кожу, а ещё убирает отёчность», - написала артистка.

Артистка подчеркнула, что ей очень важно видеть свою кожу в хорошем состоянии после перелетов или многих часов в дороге, когда впереди концерт.

«Да и просто находясь дома, устроить себе классный ритуал по уходу за собой - несколько минут мягко массировать своё тело мелкими частичками скраба и после - принять расслабляющий душ», - отметила певица.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

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