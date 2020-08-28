Елене Кравец нашли замену в «Квартале 95», впервые за много лет выпуск выйдет без нее

Новый выпуск "Вечернего Квартала" зрители увидят 5 сентября.

Впервые в юмористическом концерте сразу 4 участницы "Женского Квартала" выступят вместо одной актрисы "Вечернего Квартала" — Лены Кравец.

Такое решение было принято в связи с положительным тестом на китайский вирус у Елены Кравец.

Сообщается, другие актеры и члены съемочной команды студии "Квартал 95" также прошли тесты на вирус, и они оказались отрицательными.

Отметим, о заболевании Кравец сообщил Евгений Кошевой. Сама артистка долго не выходила на связь. Вот только 27 августа появилось ее обращение. Кравец с опозданием поздравила страну с Днем Независимости и рассказала о своем состоянии.

На опубликованном видео Кравец читает стих Сергея Жадана.

"С днем рождения, любимая матушка! Немного с опозданием, извини. Такие стихи, кажется, имеют целебную силу! Мне значительно лучше. Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания, слава Богу. Совсем скоро кончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся наконец...Вы только берегите себя, хорошо?", – обратилась Кравец.

Украинцы пишут любимой артистке слова поддержки, и ждут ее возвращения на сцену.

"Леночка, поправляйтесь!!!!!! Здоровья вам и вашей семье!!!!", "Дорогая Елена! Искренне желаем вам крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!", "Держим а вас кулачки. Здоровья", - пиушт в Сети.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

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