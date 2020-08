View this post on Instagram

Такі вірші, здається, мають цілющу силу!💪🏼 Мені значно краще!) Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу...🙏Зовсім скоро скінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті... Ви тільки бережіть себе, добре?) #деньнезалежності #сергійжадан #слухайукраїнське