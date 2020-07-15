Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец засветилась на отдыхе в горах

Как сообщает Politeka.net, соответствующие фотографии со знаменитой украинской юмористкой были опубликованы на ее фан-странице в Инстаграм.

На снимках Кравец позирует со своими поклонниками, которые встретили знаменитость на отдыхе и захотели сделать с ней фото. На первом снимке звезда радостно улыбается, стоя рядом с фанатом. Она одета в простую и комфортную одежду, а также солнцезащитные очки. Из-за сильного ветра волосы артистки так и норовят разлететься в разные стороны, поэтому Кравец придерживает их рукой. Пара позирует на фоне живописного горного пейзажа.

Второй снимок сделан с двумя фанатками артистки на некоей оборудованной площадке. Кравец выглядит на нем очень естественно и спокойно.

«Доброе утро из гор», - говорится в подписи к фото.

Поклонники не могли не отметить красоту юмористки в комментариях.

«Красавица», «Где это ? Трускавец?», - пишут они.

До этого мы писали, что на одной из фан-страниц Кравец в Инстаграм опубликовали архивный снимок, на котором актриса позирует в царственной позе.

Елена предстала в белом комбинезоне, что сидит на ней идеально, с подобранными наверх волосами и традиционной обворожительной улыбкой.

Кравец удобно уселась в кресло, положив руки на бортики и закинув ногу на ногу - все в ее позе говорит о женственности и силе.

Напомним, голубой в сочетании с красным: Елена Кравец из "Квартал 95" на случайном фото сразила красотой.

Как сообщала Politeka, появилось редкое фото Елены Кравец из "Квартал 95" в соблазнительном комбинезоне.

Также Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" поразила идеальными чертами, переплюнув звездную маму: настоящая красотка.