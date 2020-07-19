43-летняя украинская юмористка, артистка "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец растрогала новым фото своих маленьких детей

Как передает Politeka.net, двойняшкам Кравец Кате и Ване исполнилось четыре годика. Счастливая мать поспешила поделиться их снимком в своем микроблоге в Инстаграм.

Судя по всему, кадр был сделан во время празднования дня рождения малышей. Белокурые братик с сестричкой сидели в коробке, подписанной "Кате и Ване 4 года" и украшенной звездочками. Дети умилили улыбками, радуясь всеобщему вниманию.

"Думаю 4 года назад было так... Ваши ангелы-хранители поцеловали вас в лобики и ладошки и сдунули на облачке прямо к нам в руки и сердца)♥️♥️ Так что вы самые настоящие подарочки! С днём рождения, мои обезьянки))) 🐒🐒", - подписала фото Елена.

Пользователи присоеднились к поздравлениям и засыпали семейку комплиментами:

"С Днём морских обезьянок, с Днём КатаМаВани. Жаль, что Ванечку зовут не Мария. были бы целый Катамаран"

"Так быстро время пролетело🎈.Растите малыши🎉💝🎂"

"Леночка, с днём рождения твоих пупсиков 😍пусть будут безумно счастливы ❤️"

"Так на мамочку похожи🔥🔥🔥"

"Как быстро время летит, вроде только вчера родились"

"🎉 Поздравляю!!!! Крепкого здоровья малышам❤❤❤❤ как же доченька на вас похожа)"

"Светлячки! Пусть их жизнь будет такой же светлой, ясной и красивой, как погожий летний день!🎂"

"Какие сладкие леденцы 😍 Пусть всегда улыбаются и купаются в счастье 💕"

Ранее мы сообщали, Кравец взбудоражила фото в обтягивающем черном платье, в котором присела на край стола, кинув игривый взгляд через плечо.

Напомним, голубой в сочетании с красным: Елена Кравец из "Квартал 95" на случайном фото сразила красотой.

Как сообщала Politeka, появилось редкое фото Елены Кравец из "Квартал 95" в соблазнительном комбинезоне.

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