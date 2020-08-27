43-летнюю украинскую юмористку, звезду «Квартала 95» Елену Кравец, которая заразилась китайским вирусом, спасают врачи

О том, что актрису скосил опасный недуг, рассказал ее коллега Евгений Кошевой.

По словам актера, за несколько дней до съемок новых выпусков Квартала 95 тест Кравец на коронавирус оказался положительным.

«В ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов отрицательные», — сказал Кошевой.

Отмечается, что Женский квартал продолжит снимать новые выпуски без Кравец. Главную звезду шоу заменят четыре актрисы: Ирина Сопонару, Ольга Жуковцева, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

Тем временем украинцы желают любимой артистки скорейшего выздоровления, и ждут ее возвращения на сцену.

«Любим очень, молимся, все будет хорошо», «Скорейшего и лёгкого выздоровления!!!», «Скорейшего и лёгкого выздоровления!!!», «Верю, свети», «Лена выздоравливайте побыстрее», «Леночка, скорейшего вам выздоровления❤️», «Любимая наша Леночка, очень переживаем за твое состояние здоровья поскорее выздоравливай, будем за тебя молиться пусть Господь Бог поможет тебе вместе с докторами скорейшего выздоровления Леночка ты сильная вынослива все будет хорошо», «Желаю скорейшего выздоровления! Без Вас Квартал не Квартал!», "Держись, дорогая!", - пишут в сети.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

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