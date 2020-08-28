Олені Кравець знайшли заміну в "кварталі 95", вперше за багато років випуск вийде без неї
Новий випуск "Вечірнього Кварталу" глядачі побачать 5 вересня.
Вперше в гумористичному концерті відразу 4 учасниці "жіночого кварталу" виступлять замість однієї актриси "Вечірнього Кварталу" — Олени Кравець.
Таке рішення було прийнято у зв'язку з позитивним тестом на китайський вірус у Олени Кравець.
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Повідомляється, інші актори і члени знімальної команди студії "Квартал 95" також пройшли тести на вірус, і вони виявилися негативними.
Зазначимо, про захворювання Кравець повідомив Євген Кошовий. Сама артистка довго не виходила на зв'язок. Ось тільки 27 серпня з'явилося її звернення. Кравець із запізненням привітала країну з Днем Незалежності і розповіла про свій стан.
На опублікованому відео Кравець читає вірш Сергія Жадана.
"З днем народження, кохана ненечко💛💙!Трохи із запізненням, вибач) Такі вірші, здається, мають цілющу силу!💪🏼 Мені значно краще!) Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу...🙏Зовсім скоро скінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті... Ви тільки бережіть себе, добре?)", - звернулася Кравець.
Українці пишуть улюбленої артистці слова підтримки, і чекають її повернення на сцену.
"Леночка, поправляйтесь!!!!! Здоров'я вам і вашій родині!!!!", "Дорога Олена! Щиро бажаємо вам міцного здоров'я і швидкого одужання!", "Тримаємо а вас кулачки. Здоров'я", - піушт в Мережі.
Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".
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