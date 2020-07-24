43-летняя украинская юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец показала свой женский шарм в дерзком наряде

Как передает Politeka.net, уникальное фото артистки опубликовано на одной из ее фан-страничек в Инстаграм. В кадре Елена сидит в плетеном кресле. На ней молодежная джинсовая курточка и серый шарфик в полоску. Примечательно, что звезда расстегнула курточку, засветив полоску манящего декольте.

Блондинка дерзко задрала подбородок, одарив зрителей чарующей улыбкой. Звезда скрестила руки, откинувшись на спинку кресла.

Фанаты расхвалили Кравец в комментариях: "Ленуська❤️"; "Ну как всегда: красавица!❤️"; "Ленчик, как всегда!!! красотка!!!!!🔥🎆".

Ранее мы сообщали, Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек. Кате и Ване недавно исполнилось уже 4 года.

"Думаю 4 года назад было так... Ваши ангелы-хранители поцеловали вас в лобики и ладошки и сдунули на облачке прямо к нам в руки и сердца)♥️♥️ Так что вы самые настоящие подарочки! С днём рождения, мои обезьянки))) 🐒🐒", - подписала фото Елена.

"Так быстро время пролетело🎈.Растите малыши🎉💝🎂"; "Леночка, с днём рождения твоих пупсиков 😍пусть будут безумно счастливы ❤️"; "Так на мамочку похожи🔥🔥🔥"; "Как быстро время летит, вроде только вчера родились"; "🎉 Поздравляю!!!! Крепкого здоровья малышам❤❤❤❤ как же доченька на вас похожа)"; "Светлячки! Пусть их жизнь будет такой же светлой, ясной и красивой, как погожий летний день!🎂"; "Какие сладкие леденцы 😍 Пусть всегда улыбаются и купаются в счастье 💕", - разделили радость с Кравец ее поклонники.

Напомним, голубой в сочетании с красным: Елена Кравец из "Квартал 95" на случайном фото сразила красотой.

Как сообщала Politeka, появилось редкое фото Елены Кравец из "Квартал 95" в соблазнительном комбинезоне.

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