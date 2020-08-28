Известная американская модель Эби Рэтчфорд появилась на обложке журнала

Соответствующее фото звезда опубликовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Карьера молодой модели летит вверх.

Недавно звезда появилась в таком журнале, как "Forbes", а несколько часов назад разместила снимок, где позирует на главной странице глянца "Alpha Female".

На снимке Эби предстала в светлом жакете, под которым не было ничего. Звезда расстегнула одежду, сверкнув шикарной грудью. Большие прелести вылезли, однако модель зажала края жакета руками и тем самым придержала грудь под тканью.

Нельзя не отметить упругий животик и тонкую талию красотки.

Массивные украшения завершили столь смелый образ и сделали его более ярким.

Рэтчфорд сделали прическу с убранными волосами в низкий хвост. Макияж с яркими тенями, пышными ресницами и блестящими губами - смотрелся просто чудесно и подчеркнул все достоинства красотки.

За девять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только восхищались формами звезды, но также поздравляли с появлением на обложке.

"Малышка, ты заводишь", - написал один из поклонников.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в топике на толстых бретельках, из которого едва ли не выскакивала грудь.

Модель поднесла камеру поближе, чтобы показать всю красоту крупным планом. Она сдавила бюст, и тот выглядел еще объемнее и соблазнительнее.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд сидела на шезлонге на фоне морского пейзажа, всем своим видом и жестами показывая, что счастлива и довольна. Впрочем, любое фото с Эби становится Insta-шедевром, а особенно если звезда максимально обнажается.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры.

Также Politeka писала, что раскованная Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини.

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Эби Рэтфорд показала свои самые соблазнительные бикини.