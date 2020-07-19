Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд едва прикрыла свои огромные прелести маленьким бикини

Сладкая брюнеточка постоянно хвастается своими совершенными формами в разных образах, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка показала прелести в маленьком бикини.

Модель предстала в темно-голубом бикини, которое натянулось на крохотных лямках с игривыми колечками. Лоскутки голубой ткани с пайетками едва удерживали большую грудь, которая так и норовила выскользнуть.

Маленькие плавки-бикини также натянулись на пышных бедрах знаменитости.

Рэтчфорд легла на плоскость, опираясь о локоть. Длинные черные локоны модели выглядели идеально. Красотка приподняла глаза и смотрела вдаль.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь было обнародовано в сториз. Вероятно, звезду завалили комплиментами в директ, ведь ее фигура этого достойна.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в черном мини-платье с открытой спиной и не только.

Блестящий наряд держался на черной цепочке, которая тянулось к затылку. Серебряный чокер отлично дополнил образ.

Видно, что под столь откровенным нарядом звезда совершенно без белья.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд надела красивое вязаное платье с глубоким декольте и длинным разрезом на юбке.

Большой вырез в районе груди едва не оголил грудь полностью. Округлости немного высунулись из декольте и впечатляли своей красотой.

Напомним также, что Эбигейл Рэтчфорд похвасталась большими формами в крохотном лифчике.

Модель сжала руками прелести так, что они казались еще больше.

Напомним, что Эби Рэтчфорд в мокром боди поиграла "персиками" на камеру: "Просто бестия".

Также Politeka писала, что раздетая Эби Рэтчфорд приняла жаркую позу и покорила роскошными видами без белья: "Вот это сказка!".

А еще Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах: "Дьяволица шалит".