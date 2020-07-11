Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд поразила большими формами в белье

Звезда часто эпатирует публику, размещая посты с откровенными фото, сообщает Politeka.net. Модель выглядит просто непревзойденно в черном белье с красными цветами.

Рэтчфорд подчеркнула пышную грудь черным лифчиком, который сжал прелести вмести и, казалось, им очень тесно. Прелести подпрыгнули выше в таком белье, а тонкие бретельки смотрелись еще пикантнее.

Посередине грудей на ткани был маленький бантик, что придавало еще большего акцента.

Черная, полупрозрачная повязка на талии с яркими цветами прибавила акцента стройному изгибу. От пояса тянулись чулки.

Маленькие трусики с кружевом, также имели прозрачную вставку. В общем, фото вышло очень горячим, да еще и благодаря такой модели.

К слову, снимок - архивный, и был размещен в одной из фан-групп звезды.

"Выглядит просто великолепно 😍😍😍", - написали авторы поста.

Почти за сутки публикация собрала около 90 лайков и немного комментариев.

Пользователи сети были в восторге от смелого кадра.

"Она выглядит очень горячо в этом наряде. 😍💕💕💖🔥", - написал один из фанатов.

Напомним, Эби Рэтчфорд надела красивое вязаное платье с глубоким декольте и длинным разрезом на юбке.

Большой вырез в районе груди едва не оголил грудь полностью. Округлости немного высунулись из выреза и впечатляли своей красотой.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в полупрозрачном белье из веревочек, которые практически ничего не прикрыли на сочном теле. Звезда сидела в профиль, демонстрируя кружевные лоскутки белья и розу, которую держала в руках.

Напомним, распутная Эби Рэтчфорд показала свое самое соблазнительное белье в действии

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