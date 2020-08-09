Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Девушка часто предстает перед поклонниками в ярких, а порой слишком откровенных нарядах, которые идеально подчеркивают ее выдающиеся формы. Несколько часов назад она решила порадовать своих поклонников новым откровенным снимком (чтобы увидеть соответствующее фото доскрольте новость до конца).

На снимке модель сидит на шезлонге на фоне морского пейзажа, всем своим видом и жестами показывая, что счастлива и довольна. Впрочем, любое фото с Эби становится Insta-шедевром, а особенно если звезда максимально обнажается, как на данном снимке.

Знаменитая красотка позирует в откровенном бикини со змеиным принтом, едва сдерживающее ее выдающиеся формы. Сидит она, закинув ногу на ногу, демонстрируя подписчикам свои знаменитые формы во всей красе.

Неудивительно, что увидев соответствующий снимок пользователи сети не удержались и оставили для знаменитой модели множество лестных комментариев.

«Шикарная женщина, просто шикарная, это что-то нереальное💕💕💕», «Мне нравится, это правда очень аппетитно👅😋😋😋🍌🍌🍌💦💦💦», «Боже, ты просто идеальна, умеешь дазнить💞💞», «Такая милая девушка», «Эрмоса, можно больше аппетитных прелестей🌷🌷!», «Она такая красивая, идеальный персик», - пишут фанаты.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры.

Также Politeka писала, что раскованная Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини.

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Эби Рэтфорд показала свои самые соблазнительные бикини.