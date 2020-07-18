Красотка превзошла сама себя

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась внушительными объемами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке Рэтчфорд позирует, расстегнув куртку и выставив напоказ сочные «дыньки» в крохотном белье. Дополняли образ элегантный макияж и прическа.

А на другом снимке Рэтчфорд предстала в купальнике, который едва выдерживал ее внушительные объемы. На поясе у знаменитости красуется якобы цепочка, которая подчеркивает ее идеальную талию.

Несмотря на это, поклонники Рэтчфорд не смогли высказать слова благодарности кумиру, ведь кадрами Рэтчфорд поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд предстала в платье, которое едва ли что-то прикрывает.

Красотка нередко выбирает откровенные наряды, которые провоцируют поклонников на разные комментарии. В этот раз Эби предстала в черном мини-платье с открытой спиной и не только.

Блестящий наряд держался на черной цепочке, которая тянулось к затылку. Серебряный чокер отлично дополнил образ.

Видно, что под столь откровенным нарядом звезда совершенно без белья. Тонкая ткань легла на пышной груди, подчеркнув все самое интимное.

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