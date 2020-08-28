Відома американська модель Ебі Ретчфорд з'явилася на обкладинці журналу

Відповідне фото зірка опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net. Кар'єра молодої моделі летить вгору.

Нещодавно зірка з'явилася в такому журналі, як "Forbes", а кілька годин тому розмістила знімок, де позує на головній сторінці глянцю "Alpha Female".

На знімку Ебі постала у світлому жакеті, під яким не було нічого. Зірка розстебнула одяг, блиснувши шикарними грудьми. Великі принади вилізли, проте модель затиснула краї жакета руками і тим самим притримала груди під тканиною.

Не можна не відзначити пружний животик і тонку талію красуні.

Масивні прикраси завершили такий сміливий образ і зробили його більш яскравим.

Ретчфорд зробили зачіску з прибраними волоссям в низький хвіст. Макіяж з яскравими тінями, пишними віями і блискучими губами - виглядав просто чудово і підкреслив всі достоїнства красуні.

За дев'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки захоплювалися формами зірки, але також вітали з появою на обкладинці.

"Крихітко, ти заводиш", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в топіку на товстих бретельках, з якого ледь не вискакували груди.

Модель піднесла камеру ближче, щоб показати всю красу крупним планом. Вона здавила бюст, і той виглядав ще об'ємніше і спокусливіше.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд сиділа на шезлонгу на тлі морського пейзажу, всім своїм виглядом і жестами показуючи, що щаслива і задоволена. Втім, будь-яке фото з Ебі стає Insta-шедевром, а особливо якщо зірка максимально оголюється.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд в панчохах і білизні вигнулася і показала нереальні розміри.

Також Politeka писала, що розкута Ебі Ретчфорд ледве втримала своє багатство в мікро-бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ебі Ретфорд показала свої самі спокусливі бікіні.