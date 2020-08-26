39-летняя американская теледива Ким Кардашьян соблазнила пышными формами
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в обтягивающей майке и штанах синего цвета.
Брюнетка с распущенными волосами рекламировала косметику и проводила мастер-класс, как ее правильно наносить. При этом Кардашьян без зазрения совести впритык наклонялась к камере, демонстрируя аппетитные "дыньки", которые, казалось, вот-вот выпрыгнут из декольте. Кроме того, невозможно не полюбоваться ее тонкой талией и крутыми бедрами.
В какой-то момент красотка сложила губы, как для поцелуя, порадовав многочисленную толпу поклонников.
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Ранее мы сообщали, Кардашьян изумила кадрами в голубо-серых стрингах и короткой футболочке в тон. Звезда подняла руки вверх так, чтобы верхняя одежда немного задралась, засветив ее плоский животик.
«Это моя любимая коллекция. Если присмотреться, то «скользящий» узор виден невооруженным глазом. Особенно, если провести пальцем», - говорится в сообщении.
«Ангельская внешность», «я покорен твоей красотой», «я один дома – гони сюда», «выглядишь как дикая штучка. Роскошная», «какая ты милая на этих фотографиях», «бомбезная штучка», «пожар, а не фотки! Невероятная красота», - писали в комментариях.
Также мы рассказывали, что Кардашьян покорила сеть видом в обтягивающем дайвинг-костюме и необычной обуви белого цвета с новым дизайном фирмы ее мужа Канье Уеста. Стоит отметить, что ранее рэпера раскритиковали за новый дизайн обуви, поскольку оригинальный пошив и отсуствие подошвы показалось очень странным фанатам.
Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"