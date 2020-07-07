Известная модель Ким Кардашьян показала смелые образы, порадовав фанатов

На первом фото Ким показалсь в красном платье без белья, демонстрируя идеальную талию. На следующем снимке красотка была в полупрозрачном платье из агроволокна, которое было довольно коротким и почти ничего не скрыло. Третий образ звезды - в другом полупрозрачном платье, а сверху накидка с ремнем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так что я храню и организовываю свои фото во время карантина и нашла все мои старые подходящие фото. Тут так много хороших драгоценных камней. Ребята, вы помните некоторые из этих образов? Или загар, который я получила в Мексике", - написала Ким.

Отметим, что Ким опубликовала архивные снимки, на которых ее можно увидеть без знаменитой попы и губ. Некоторые люди в социальных сетях признались, что на старых кадрах она выглядит лучше, чем сейчас.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Черт, так много любит уже", "Ты выглядишь намного лучше тут", "Королева", "Сильно".

Сообщалось, что американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный образ для прогулок.

Так, на фото Ким примерила коралового оттенка трикотажный костюм: брюки с высокой посадкой, а также кроп-топ с откровенным декольте и растегнутыми пуговками. Такой наряд, как всегда, подчеркнул тонкую талию знаменитости и ее выдающиеся формы.

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