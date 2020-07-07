Известная модель Ким Кардашьян показала смелые образы, порадовав фанатов

На первом фото Ким показалсь в красном платье без белья, демонстрируя идеальную талию. На следующем снимке красотка была в полупрозрачном платье из агроволокна, которое было довольно коротким и почти ничего не скрыло. Третий образ звезды - в другом полупрозрачном платье, а сверху накидка с ремнем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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So I keep everything and have been organizing my pics during quarantine and found all of my old fitting pics! So many good gems in here! Do you guys remember some of these looks? Or the sunburn I got in Mexico swipe to see

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"Так что я храню и организовываю свои фото во время карантина и нашла все мои старые подходящие фото. Тут так много хороших драгоценных камней. Ребята, вы помните некоторые из этих образов? Или загар, который я получила в Мексике", - написала Ким.

Отметим, что Ким опубликовала архивные снимки, на которых ее можно увидеть без знаменитой попы и губ. Некоторые люди в социальных сетях признались, что на старых кадрах она выглядит лучше, чем сейчас. 

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Черт, так много любит уже", "Ты выглядишь намного лучше тут", "Королева", "Сильно".

Сообщалось, что американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный образ для прогулок.

Так, на фото Ким примерила коралового оттенка трикотажный костюм: брюки с высокой посадкой, а также кроп-топ с откровенным декольте и растегнутыми пуговками. Такой наряд, как всегда, подчеркнул тонкую талию знаменитости и ее выдающиеся формы. 

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