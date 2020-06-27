Популярная американская модель Ким Кардашьян показала свежую себя и задумалась о путешествиях
На фотографии красотка была в длинных свободных штанах и коротеньком топе. Ким соблазнительно разместилась на ступеньках, позируя для фото в профиль. Звезда повернулась головой к объективу камеры, а образ дополнила смелым мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Возвращение Коста-Рики. Когда снова безопасно путешествовать, куда ты поедешь?", - написала Кардашьян.
ВНО-2020: стало известно о непредвиденном, "89% выпускников не смогли..."
Друг "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретил личность его новой избранницы: "Везет ему на Дашек"
Дочь Потапа устроила дерзкий танец с подругой, игрища попали на камеру: «Увлеклись»
Последние данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино"
Фанаты поставили почти полтора миллиона лайков и написали множество комментариев:
"Настроение", "Багамские острова. С надеждой", "В твой дом", "Прекрасно", "Как наступит 2020 год, я думал, что в конечном счете отправлюсь на Луну", "Лучшая", "Идеальный ракурс".
Ранее мы сообщали, что Американская светская львица, модель Ким Кардашьян похвасталась фигурой в обтягивающем белье.
Так, красотка опубликовала несколько фото, на которых показала комплекты, а также заодно похвасталась невероятной фигурой.
Сообщалось, что 39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала очередное семейное фото.
Она находилась слева с белыми, почти седыми, волосами. На красотке также были спортивные штаны.
Ким, как всегда, выглядела великолепно. Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы подчеркнул все ее достоинства.
Напомним, дерзкая Ким Кардашьян в кожаных штанах показала, чему завидует Каменских
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян сбросила с себя все лишнее в спальне, личные кадры
А еще Politeka писала, что роскошная Ким Кардашьян засветила свои спелые «дыньки» на постельном фото