Красотка показала всю себя

Популярная американская модель Ким Кардашьян показала свежую себя и задумалась о путешествиях

На фотографии красотка была в длинных свободных штанах и коротеньком топе. Ким соблазнительно разместилась на ступеньках, позируя для фото в профиль. Звезда повернулась головой к объективу камеры, а образ дополнила смелым мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возвращение Коста-Рики. Когда снова безопасно путешествовать, куда ты поедешь?", - написала Кардашьян.

Фанаты поставили почти полтора миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Настроение", "Багамские острова. С надеждой", "В твой дом", "Прекрасно", "Как наступит 2020 год, я думал, что в конечном счете отправлюсь на Луну", "Лучшая", "Идеальный ракурс".

Ранее мы сообщали, что Американская светская львица, модель Ким Кардашьян похвасталась фигурой в обтягивающем белье.

Так, красотка опубликовала несколько фото, на которых показала комплекты, а также заодно похвасталась невероятной фигурой.

Сообщалось, что 39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала очередное семейное фото.

Она находилась слева с белыми, почти седыми, волосами. На красотке также были спортивные штаны.

Ким, как всегда, выглядела великолепно. Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы подчеркнул все ее достоинства.

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