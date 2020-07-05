Американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный образ для прогулок

Как сообщает Politeka.net, одни считают Ким Кардашьян иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков на ее профиле в микроблоге.

Каждый ее снимок вызывает волну восхищения от пользователей сети. Новый кадр, опубликованный в Instagram, не стал исключением, ведь вызвал бурю эмоций у подписчиков звезды.

Ким Кардашьян решила изменить свой образ. По крайней мере, звезда всерьез задумывается, чтобы сменить свой привычный оттенок на более яркий. Об этом сама американская дива заявила в одном из недавних постов. Подтверждением ее слов стала и регулярность образов в виде роскошной девушки с красными волосами. Один из последних на ее странице появился несколько часов назад.



Так, на фото Ким примерила коралового оттенка трикотажный костюм: брюки с высокой посадкой, а также кроп-топ с откровенным декольте и растегнутыми пуговками. Такой наряд, как всегда, подчеркнул тонкую талию знаменитости и ее выдающиеся формы. Видно, что она еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ. В дополнение образа она сделала свой фирменный макияж. Изюминкой же лука стали волосы непривычного цвета: звезда выбрала красный оттенок. Кадр Ким подписала просто и коротко: добавив эмоди в виде сердечка.

Сеть сразу взорвалась множеством комплиментов, засыпав девушку всевозможными комплиментами:

"Как круто выглядит с таким цветом волос", "Бомба", "Очень лакомый кусочек", "Это прекрасный вид", "Очень атмосферное фото", "Пьянит своими формами", "Роскошная красавица".

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