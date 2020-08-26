39-річна американська теледива Кім Кардашьян спокусила пишними формами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в своїх "сторіз" в Instagram, на яких постала в обтягуючій майці і штанях синього кольору.

Брюнетка з розпущеним волоссям рекламувала косметику і проводила майстер-клас, як правильно її наносити. При цьому Кардашьян без докорів сумління впритул нахилялася до камери, демонструючи апетитні "диньки", які, здавалося, ось-ось вистрибнуть з декольте. Крім того, неможливо не помилуватися її тонкою талією і крутими стегнами.

У якийсь момент красуня склала губи, як для поцілунку, порадувавши численний натовп шанувальників.

Раніше ми повідомляли, Кардашьян здивувала кадрами в блакитно-сірих стрінгах і короткій футболочці в тон. Зірка підняла руки вгору так, щоб верхній одяг трохи задрався, засвітивши її плоский животик.

"Це моя улюблена колекція. Якщо придивитися, то «ковзний» візерунок видно неозброєним оком. Особливо, якщо провести пальцем", - йдеться в повідомленні.

"Ангельська зовнішність», «я підкорений твоєю красою», «я один вдома – Жени сюди", "виглядаєш як дика штучка. Розкішна", "яка ти мила на цих фотографіях", «бомбезна штучка», "пожежа, а не фотки! Неймовірна краса", - писали у коментарях.

Також ми розповідали, що Кардашьян підкорила мережу видом в обтягуючому дайвінг-костюмі і незвичайному взутті білого кольору з новим дизайном фірми її чоловіка Каньє Уеста. Варто відзначити, що раніше репера розкритикували за новий дизайн взуття, оскільки оригінальне пошиття і відсутність підошви здалися дуже дивним фанатам.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ: "ласий шматочок"