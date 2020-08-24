Американская модель и икона стиля Ким Кардашьян поразила роскошными изгибами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это моя любимая коллекция. Если присмотреться, то «скользящий» узор виден невооруженным глазом. Особенно, если провести пальцем», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных фотографиях Ким Кардашьян позирует в крохотных трусиках, демонстрируя роскошные изгибы во всей красе. Дополняли образ красотки эффектный макияж и укладка.

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«Ангельская внешность», «я покорен твоей красотой», «я один дома – гони сюда», «выглядишь как дикая штучка. Роскошная», «какая ты милая на этих фотографиях», «бомбезная штучка», «пожар, а не фотки! Невероятная красота», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, икона стиля, телеведущая и модель Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой на отдыхе.

Так, модель позирует во время прогулки на яхте, облачив соблазнительную фигуру в крохотном наряде. На снимке Кардашьян сидит на краю яхты на фоне гор, эффектно демонстрируя, чем ее наградила природа.

Напомним, что Ким Кардашьян наплевала на стыд, и растянулась на камеру в "невидимом" наряде: "На это невозможно смотреть!"

Как сообщала Politeka, раскованная Ким Кардашьян показала себя настоящую и произвела фурор: "Уж такого я не ожидал!"

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".