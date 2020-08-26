Кто за кем повторился - загадка, однако певицы Тина Кароль и Вера Брежнева в один и тот же день появились на публике в практически идентичных нарядах

Как передает Politeka.net, невооруженным взглядом пользователи разглядели похожие платья у артисток, в которых они выступали 24 августа.

Как известно, Тина Кароль в этот день пела на главной праздничной сцене в Киеве по случаю Дня Независимости Украины. На ней был наряд, состоящий из экстракороткого топа и длинной облегающей юбки с разрезом от бедра. Над этим шедевром работали более семи суток, платье выполнено из 15,5 тысяч металлических бусин.

В этот же день сыграл свою свадьбу украинский футболист Александр Зинченко. Мероприятие прошло в Киеве в одном из ресторанов на берегу Днепра. Развлекали гостей Дан Балан, Монатик и Вера Брежнева. Последняя примчалась на торжество в похожем платье, как у Кароль, выступавшей на Софийской площади. Тоже с серебристым отливом, состоящем из топика и юбки с разрезом в том же месте.

Балан, которому приписывают страстный роман с Кароль, видимо и "не заметил" подмены, спев дуэтом на этот раз не с Тиной, а с Верой. Артисты играли на сцене "любовь" так искренне, что, наверное, гости на свадьбе уронили не одну слезу.

В сети появились кадры с выступления Балана и Брежневой. Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"У кого такой плохой вкус?"

"Везёт людям другим"

"А говорят она только на ТВ в Украине снимается и выступает. Надеюсь будет тур по Украине 😍"

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

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