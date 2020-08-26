Хто за ким повторився - загадка, однак співачки Тіна Кароль і Віра Брежнєва в один і той же день з'явилися на публіці в практично ідентичних нарядах

Як передає Politeka.net, неозброєним поглядом користувачі розгледіли схожі сукні у артисток, у яких вони виступали 24 серпня.

Як відомо, Тіна Кароль в цей день співала на головній святковій сцені в Києві з нагоди Дня Незалежності України. На ній був наряд, що складався з екстракороткого топа і довгої облягаючої спідниці з розрізом від стегна. Над цим шедевром працювали більше семи діб, сукня виконана з 15,5 тисяч металевих намистин.

Цього ж дня зіграв своє весілля український футболіст Олександр Зінченко. Захід пройшов у Києві в одному з ресторанів на березі Дніпра. Розважали гостей Дан Балан, Монатік і Віра Брежнєва. Остання примчала на торжество в схожій сукні, як у Кароль, яка виступала на Софійській площі. Теж зі сріблястим відливом, що складалося з топіка і спідниці з розрізом на тому ж місці.

Балан, якому приписують пристрасний роман з Кароль, мабуть і "не помітив" підміни, заспівавши дуетом цього разу не з Тіною, а з Вірою. Артисти грали на сцені "любов" так щиро, що, напевно, гості на весіллі впустили не одну сльозу.

У мережі з'явилися кадри з виступу Балана і Брежнєвої. Користувачі кинулися коментувати побачене:

"У кого такий поганий смак?"

"Щастить людям"

"А кажуть вона тільки на ТБ в Україні знімається і виступає. Сподіваюся буде тур по Україні 😍"

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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