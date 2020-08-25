35-летняя украинская певица Тина Кароль взбудоражила фантастическим нарядом на концерте в честь Дня Независимости Украины
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в блестящих топе и юбке, отливающих серебром. В этом наряде звезда выступила на музыкальном праздничном шоу на Софийской площади в Киеве.
Пикантности шикарному наряду придал соблазнительный разрез от бедра и манящие линии декольте. Над нарядом 7,5 суток работала дизайнер аксессуаров Елена Романова. Для его создания использовано 15,5 тысяч металлических бусин, которые вручную нанизывали на леску.
Поклонники певицы пришли в восторг, который поспешили выразить в комментариях под этим постом: более 60 000 "лайков" и сотни откликов с комплиментами.
Украинцы получат десять пенсий за раз, ПФУ озвучил детали закона: "На день достижения пенсионного возраста..."
Повышение тарифов неизбежно, украинцам сказали готовиться уже сейчас: "Четыре-пять тысяч гривен за..."
Ошалевшая Волочкова в бикини поразила снимком, любовник порадовал прямо в море: «Это так прекрасно…»
Русская Кардашьян повеселилась на пляже, сбросив с себя одежду: "Прогиб засчитан"
"Разорвали нам вчера сердечко..) Особенно исполнение с Даном "Домой" без Вас под конец дня"
"Тииии, можно было обойтись последним фото!😂💜🙈🙈🙈Аж сердце из ритма вышло😂🙈"
"Тин, один мучает вопрос. Следы сильные остались на теле от бусинок?🤔"
"Такая нежная 🌸"
"Как же я обожаю эту улыбку 😻😻"
"Невероятно красивая😍😍"
"До безумия красивая 😍🤤"
Ранее мы сообщали, фанаты Кароль высоко оценили ее новую работу - клип на песню "Вабити-Бавити". Люди делятся любимыми кусочками из ролика в соцсетях. На кадрах артистка предстала в бассейне в монокини с серебристыми блестками. По сюжету клипа она была в роли домохозяйки, которая соблазняет двух чистильщиков бассена. Ими, кстати, стали молодые танцоры Josh Killacky и Tim Milgram.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."