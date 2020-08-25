35-летняя украинская певица Тина Кароль взбудоражила фантастическим нарядом на концерте в честь Дня Независимости Украины

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в блестящих топе и юбке, отливающих серебром. В этом наряде звезда выступила на музыкальном праздничном шоу на Софийской площади в Киеве.

Пикантности шикарному наряду придал соблазнительный разрез от бедра и манящие линии декольте. Над нарядом 7,5 суток работала дизайнер аксессуаров Елена Романова. Для его создания использовано 15,5 тысяч металлических бусин, которые вручную нанизывали на леску.

Поклонники певицы пришли в восторг, который поспешили выразить в комментариях под этим постом: более 60 000 "лайков" и сотни откликов с комплиментами.

"Разорвали нам вчера сердечко..) Особенно исполнение с Даном "Домой" без Вас под конец дня"

"Тииии, можно было обойтись последним фото!😂💜🙈🙈🙈Аж сердце из ритма вышло😂🙈"

"Тин, один мучает вопрос. Следы сильные остались на теле от бусинок?🤔"

"Такая нежная 🌸"

"Как же я обожаю эту улыбку 😻😻"

"Невероятно красивая😍😍"

"До безумия красивая 😍🤤"

Ранее мы сообщали, фанаты Кароль высоко оценили ее новую работу - клип на песню "Вабити-Бавити". Люди делятся любимыми кусочками из ролика в соцсетях. На кадрах артистка предстала в бассейне в монокини с серебристыми блестками. По сюжету клипа она была в роли домохозяйки, которая соблазняет двух чистильщиков бассена. Ими, кстати, стали молодые танцоры Josh Killacky и Tim Milgram.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."