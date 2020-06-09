Дан Балан, которому после шоу "Голос країни" приписывают роман с Тиной Кароль, покорил поклонниц новым образом

Артист, после недельного перерыва, опубликовал в Инстаграм черно-белое фото, на котором предстал в мятой рубашке, сообщает Politeka.net.

Певец распахнул одежду и посветил оголенным торсом. Акцента к обнаженному телу певца прибавляли различные украшения на шее. Также на Балане виднеются джинсы.

Певец встал в необычную позу, немного отогнувшись назад, и выставив руки.

При этом лицо у Дана было серьезным.

"Если мы это допустим... тогда наши дети будут следующими...", - подписал фото артист.

За 15 минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Так, а когда, собственно, мы наконец дождемся твоих чилдренов? хввхх", "Дан, ты так давно не выходил в прямой эфир в инстаграме...мы скучаем и ждём тебя снова в прямом!", "Вечные проблемы с рукавами, Тин помоги мужу", "Тине привет)", "Пропажа наша, возвращайся полностью 😅🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "а я говорила, что Тина беременна...", "Теперь главное, чтобы дети были следующими, им нужно появиться❤️", "Неожиданный поворот в твоём когда-то романтическом настроении . Интерееесно...", "неожиданные цитаты🧐", "Застегни рубашку , а то кое кто разозлится 😹😻", "Дан,ты чего нас бросил совсем??", "Дааан💜 Где пропадал? Работал?","красивый такой", "Самый лучший😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Дан Балан показал свои занятия в спортзале. На кадрах видно, как артист поднимает тяжелоатлетический диск с пола и с легкостью "разрывает" его пополам, рассмешив своего друга за кадром.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

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