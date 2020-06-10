"У нее больше нет одежды?"

35-летняя украинская певица Тина Кароль вместо оваций получила шквал критики

Как передает Politeka.net, фото артистки опубликовали в Инстаграм журнала Viva! Тина предстала в белом брючном костюме. Изюминкой этих сочных кадров стало то, что красотка натянула пиджак на голое тело.

Босоногая Кароль, прикрывая аппетитные формы полами пиджака, уселась на пол, шаловливо расставив ноги и даже умудрившись одну из них задрать выше головы. Такой растяжке позавидовали бы многие.

Слегка растрепанная прическа, нюдовый макияж и голливудская улыбка - на этих снимках все прекрасно. Кажется с первого взгляда. Но вот пользователи разглядели изъяны, поспешив рассказать о них в комментариях.

"странно, что не голая..."

"странно, что не в ночнушке, как обычно 😁"

"Когда она уже что-то другие оденет, кроме этого пиджака? У неё больше нет одежды??"

"Я думала это костюм для дзюдо😂"

"Тине очень идет нюдовый макияж)) 🔥❤️"

Ранее мы сообщали, в сети повились фото, как Кароль развлекается с режиссером Дмитрием Манифестом. Так как певице давно приписывают роман с коллегой по "Голосу", артистом Даном Баланом, то любое ее появление на публике с другими мужчинами вызывают бурную реакцию.

На фото Тина позировала в светлом костюме. Озорная звезда показала язык, пока ее друг Манифест стоял сзади и держался за голову.

"Когда мое присутствие не обязательно. Ведь есть прекрасная Кароль", - коротко и лаконично подписал режиссер этот снимок у себя в Инстаграм.

«Такая сильно красивая 😍», «Красота то какая🔥😍», «Наша Богиня, озорная бестия👑😍🔥», «Тиночка😍❤️», «Лучик солнышка ☀️☀️☀️», - не удержались поклонники красотки.

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