Украинская певица Тина Кароль поразила печальным видом на новом видеоролике

Так, в этот раз на новом видео, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте "ФанТина", звезда предстала в лаконичном наряде черного цвета и удивила необычным образом. Как известно, Кароль считают иконой стиля, поэтому каждый ее наряд бурно обсуждается в социальной сети.

Только стало известно, что певица Тина Кароль принимает участие в съемках продолжения комедийного сериала «Великі Вуйки» про жизнь гуцулов.

По словам актера и креативного продюсера сериала Юрия Горбунова, в новых эпизодах появятся и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Сразу после важной новости на фан-аккаунте ролик вызвал бурную реакцию в сети, не обошлось и без упоминаний Дана Балана, с которым ей приписывали роман:

«Наша милашка😍 но где же Дан, остался в прошлом?❤», «Ну что за куколка😻😻», «Наша любимая ❤️», «Такая милая😍❤️», «Бусинка наша, что же ты там ищешь?)», «Тина и красивые машинки...», «@tina_karol Наше солнышко родное. Любим на вечно.❤️💗💖».

До этого на фан-аккаунте Тины и на странице режиссера Дмитрия Манифеста были опубликованы кадры с соблазнительной Кароль, которой уже давно приписывают роман с артистом Даном Баланом. Поэтому каждый снимок знаменитости с коллегами мужчинами поддается бурным обсуждениям.

На представленном кадре Тина позировала в светлом костюме и сидя на красном мягком кресле. При этом звезда озорничает - показывает язык, в то время, как сам Манифест стоит позади нее и, держась за голову, улыбается.

"Когда мое присутствие не обязательно. Ведь есть прекрасная Кароль", - коротко и лаконично он подписал кадр мужчина у себя. На фан-аккаунте в Инстаграм поклонники оказались довольно красноречивы - такое милое фото им понравились. По их словам Кароль выглядит просто фантастически.

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