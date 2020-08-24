Это уже перебор

Популярная российская актриса и телеведущая Настя Ивлеева, которая прославилась благодаря шоу «Орел и Решка», похвасталась новой внешностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Играли в the sims?! 🤪 я-ни разу!😂 но персонаж в адике и на кортах-мой любимый», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ивлеева позирует, якобы она герой игры и выбирает себе внешность. Сперва она выбирает себе наряд, потом цвет глаз, размер груди и эмоцию на лице.

«Грудь у тебя и так шикарная! Мой любимый размер», «тебя Настя даже изменять в редакторе не нужно», «жалко что такого персонажа нельзя выбрать в игре», «Кайф», «бомба», «это огонь», «Бомбическая Настюха», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» похвасталась идеальной фигурой в черном мини

«Архив. Но, зато какой пизда**й», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ивлеева позирует сперва в крохотном боди красного цвета и джинсах, якобы упуская из рук мобильный телефон.

Напомним, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».

Как сообщала Politeka, Ивлеева с обгоревшим лицом поразила новой выходкой: "Тащите оскар!".

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