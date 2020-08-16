29-летняя российская блогер и телеведущая программы "Орел и решка" Настя Ивлеева порадовала поклонников новым сумасшедшим видео
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в темно-синих клетчатых штанах, широкой розовой футболке и такого же оттенка кроссовках. Дерзкий лук дополнили солнцезащитные очки.
Настя обработала кадры таким образом, что кажется, будто она вылетает из портала и, соответственно, влетает в него в конце.
Помимо прыжков в пространстве, на кадрах Ивлеева танцует, а также разъезжает на дорогом спорткаре.
В подписи телеведущая пожаловалась, что у нее умудрилось обгореть лицо на море.
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"что по переходам?🤩😎 если коротко, я уже в командировке на решке (вдруг кто не в курсе), успела искупаться в моречке (это балдееж, первый раз за полгода😅), у меня уже сгорела морда конечно же. Кстати, как думаете кто второй ведущий (пишите у комментах👇🏽🤔‼️) А так же, в среду выходит новый выпуск ЗБС шоу👏🏽 ну и не забываем подписываться на мой тик ток", - подписала видео звезда.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Зазвездилась пи*ец, Насть😂😂"
"Девушка, вы потеряли свой переход🔥😻😂"
"так и не поняла куда конкретно ты улетела ❤️"
"Мать тик тока 🔥"
"Блин, как ты делаешь такие ах*нные видео???"
"Как всегда шикарно))"
"Ну какая же ты крутая Настя 🖤 🔥люблю всем сердцем 😊"
"тащите оскар!!!!!!"
"на это можно смотреть вечно"
Ранее мы сообщали, Ивлеева в "сториз" показала себя без косметики. Девушка сфотографировала себя в 6 утра. На голове у нее красовалось полотенце, а на лице – маска. Настя не стесняется кривляться на камеру, как известно, она - девушка без комплексов.
Напомним, что Ивлеева с лишней растительностью на лице озадачила новым имиджем: «Я сегодня…».
Также Politeka писала, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».