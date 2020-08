View this post on Instagram

что по переходам?🤩😎 если коротко, я уже в командировке на решке ( вдруг кто не в курсе) , успела искупаться в моречке ( это балдёж, первый раз за пол года😅), у меня уже сгорела морда конечно же. Кстати, как думаете кто второй ведущий (пишите у комментах👇🏽🤔‼️) А так же, в среду выходит новый выпуск ЗБС шоу👏🏽 ну и не забываем подписываться на мой тик ток - ссылка в описании❤️👻 📹 @th32nd #ивлеева #жериж #буриж #дебериж