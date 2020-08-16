"На это можно смотреть вечно"

29-летняя российская блогер и телеведущая программы "Орел и решка" Настя Ивлеева порадовала поклонников новым сумасшедшим видео

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в темно-синих клетчатых штанах, широкой розовой футболке и такого же оттенка кроссовках. Дерзкий лук дополнили солнцезащитные очки.

Настя обработала кадры таким образом, что кажется, будто она вылетает из портала и, соответственно, влетает в него в конце.

Помимо прыжков в пространстве, на кадрах Ивлеева танцует, а также разъезжает на дорогом спорткаре.

В подписи телеведущая пожаловалась, что у нее умудрилось обгореть лицо на море.

"что по переходам?🤩😎 если коротко, я уже в командировке на решке (вдруг кто не в курсе), успела искупаться в моречке (это балдееж, первый раз за полгода😅), у меня уже сгорела морда конечно же. Кстати, как думаете кто второй ведущий (пишите у комментах👇🏽🤔‼️) А так же, в среду выходит новый выпуск ЗБС шоу👏🏽 ну и не забываем подписываться на мой тик ток", - подписала видео звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Зазвездилась пи*ец, Насть😂😂"

"Девушка, вы потеряли свой переход🔥😻😂"

"так и не поняла куда конкретно ты улетела ❤️"

"Мать тик тока 🔥"

"Блин, как ты делаешь такие ах*нные видео???"

"Как всегда шикарно))"

"Ну какая же ты крутая Настя 🖤 🔥люблю всем сердцем 😊"

"тащите оскар!!!!!!"

"на это можно смотреть вечно"

Ранее мы сообщали, Ивлеева в "сториз" показала себя без косметики. Девушка сфотографировала себя в 6 утра. На голове у нее красовалось полотенце, а на лице – маска. Настя не стесняется кривляться на камеру, как известно, она - девушка без комплексов.

Напомним, что Ивлеева с лишней растительностью на лице озадачила новым имиджем: «Я сегодня…».

Также Politeka писала, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».