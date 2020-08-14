Известная российская ведущая Настя Ивлеева удивила пугающей внешностью на новом видео
Звезда программы «Орел и решка» поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Блогерша сняла себя на видео с утра по дороге на работу.
«Очень хочется спать, очень хочется кофе, очень хочется кушать, очень хочется…в общем, все что угодно, кроме того, чтобы ехать куда-то. Еду на съемки. Боже, у меня еще даже голос не проснулся. Понимаете, я еще сегодня с утра ни глоточка не сделала», - пожаловалась ведущая.
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При съемке видео она использовала шуточную маску, которая обезобразила ее лицо до неузнаваемости и наделила Ивлееву огромными глазами и ртом, при этом сделав ее нос крошечным. В таком виде звезда явно напугала многих своих поклонников.
Впрочем, они не смогли этого выразить, ведь в разделе Сториз отсутствуют комментарии.
До этого мы писали, что Ивлеева удивила неожиданным преображением. На новых кадрах она предстала в мужском костюме и кепке. Образ дополнили «седые» волосы и маска для Инстаграм в виде усов.
«Так, я работаю сегодня под прикрытием, поэтому если меня увидите, не палите», - обратилась к подписчикам ведущая.
К сожалению, узнать, как фанаты Ивлеевой отреагировали на такую кардинальную смену имиджа, невозможно, так как в разделе Сториз нет комментариев. Однако, можно предположить, что многие были удивлены таким преображением.
Напомним, Ивлеева удивила внешним видом перед возвращением в «Орел и Решку», кадры вблизи.
Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и решки» с лишней растительностью на лице озадачила новым имиджем.
Также Politeka писала, что растрепанная Ивлеева из «Орел и решка» потрясла внешностью после болезни: «Что у тебя с…».