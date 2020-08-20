Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» похвасталась идеальной фигурой в черном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Архив. Но, зато какой пизда**й», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ивлеева позирует сперва в крохотном боди красного цвета и джинсах, якобы упуская из рук мобильный телефон.

Практически сразу же после этого Ивлеева предстает перед камерой в черном мини-платье, эффектно демонстрируя идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев ее поклонников.

«Улетная», «ну прям отвал всего», «это пушка», «вот это у тебя бицуха», «офигеть», «балдёжная», «Смотрю на любоваться не могу❤️🔥 да и ещё и песня какая ааавваа», «бомбита», «опасность, ты лучшаяяяяяя😻», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Настя Ивлеева удивила неожиданными играми с молодым красавцем.

У себя в Инстаграм звезда опубликовала анонс своей авторской программы, где звезды издеваются друг над другом разными необычными способами. Первым гостем стал Николай Басков.

Напомним, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».

Как сообщала Politeka, Ивлеева с обгоревшим лицом поразила новой выходкой: "Тащите оскар!".

Также Politeka писала, что Ивлеева озадачила видом на съемках «Орла и решки», показав лицо без прикрас: девушка без комплексов.