Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая вернулась в тревел-шоу «Орел и Решка», показала свое утро без прикрас

Как передает Politeka.net, свежий снимок звезда опубликовала в сторис. Телеведущая показала без прикрас, как выглядит по утрам. Она сфотографировала себя в 6 утра. На голове у нее красовалось полотенце, а на лице – маска. Девушка очень комично сфотографировала себя. Впрочем, это не удивительно, ведь всем известно, что Ивлеева девушка без комплексов.

Как известно, съемки нового сезона «Орла и решки» уже стартовали. Ивлеева опубликовала у себя в сети полет на самолете, но не стала рассказывать, в какой стране снимают шоу.

Ранее мы писали, что Ивлеева озадачила видом без макияжа. Красотка рассказала поклонникам, что очень скучает за ними, но скоро они будут видеться чаще. Артистка отметила, что перед съемками «Орла и решки» ей пришлось в срочном порядке завершить несколько проектов.

Кроме этого, недавно Настя Ивлеева поделилась фото, на котором позировала в мужском облике. Артистка известна своими шутками и смешными видео. В этот раз она решила повеселить поклонников, примеряв на себя роль грузина. Настя с помощью программы пририсовала себе усы и мужскую кепку.

Напомним, что Ивлеева с лишней растительностью на лице озадачила новым имиджем: «Я сегодня…».

Как сообщала Politeka, Ивлеева ошеломила кукольной внешностью на съемках «Орел и решка», кадры: другой человек.

Также Politeka писала, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».