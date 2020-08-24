Це вже перебір

Популярна російська актриса і телеведуча Настя Івлєєва, яка прославилася завдяки шоу "Орел і Решка", похвалилася новою зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Грали в The sims?! 🤪 я-жодного разу!😂 але персонаж в адіку і на кортах-мій улюблений», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує, нібито вона герой гри й вибирає собі зовнішність. Спершу вона вибирає собі наряд, потім колір очей, розмір грудей і емоцію на обличчі.

«Груди у тебе і так шикарна! Мій улюблений розмір», «тебе Настя навіть змінювати в редакторі не потрібно», «шкода що такого персонажа не можна вибрати в грі», «Кайф»,» бомба», «це вогонь», «Бомбічна Настюха», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що російська телеведуча Настя Івлєєва з проєкту "Орел і Решка" похвалилася ідеальною фігурою в чорному міні

«Архів. Але, зате який пізда**й"» - коротко йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує спершу в крихітному боді червоного кольору і джинсах, нібито випускаючи з рук мобільний телефон.

Нагадаємо, що Івлєєва з величезними губами спотворила себе до невпізнання: "Боже, у мене...".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з обгорілим обличчям вразила новою витівкою: "Тягніть оскар!".

Також Politeka писала, що Івлєєва спантеличила видом на зйомках «Орла і решки», показавши обличчя без прикрас: дівчина без комплексів.