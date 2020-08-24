Українська актриса Катерина Нікітіна, яка є зіркою "Квартал 95", отримала травму під час невдалого флешмобу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Коли челендж вийшов з-під контролю! У мене була істерика", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Нікітіна постає в домашньому вбранні, нібито вибираючи, що їй взути: кросівки або черевики на підборах. В результаті, вона» відфутболює " обидві пари, через що у неї на нозі утворився синець.

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«Футболка класна», «завжди хотілося побачити правдивість цього челенджу», «класно вийшло, супер», «давай обережніше штовхай наступного разу», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що учасниця студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала екстремальні рухи на пілоні

У ролику вона впевнено обертається навколо жердини, виконуючи дуже складні, але видовищні рухи: зависає вниз головою, розвигає ноги в шпагаті, паморочиться на одній руці. Окремо варто відзначити наряд дівчини, для тренування вона одягла чорний обтягуючий костюм, який підкреслив її груди та сідниці.

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