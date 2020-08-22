Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала экстремальные движения на пилоне

Как передает Politeka.net, она прославилась своей прекрасной физической формой, которую регулярно демонстрирует на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз красотка выложила видео своих тренировок в зале (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Екатерина Никитина вернулась к танцам на пилоне и постепенно восстанавливает былую форму. В ролике она уверенно вращается вокруг шеста, выполняя очень сложные, но зрелищные движения: зависает вниз головой, развигает ноги в шпагате, кружится на одной руке. Отдельно стоит отметить наряд девушки, для тренировки она надела черный обтягивающий костюм, который подчеркнул ее грудь и ягодицы.

В описании Екатерина Никитина поделилась своими впечатлениями от занятий:

"Влюбилась в этот трек...❤️

«...Она

Трофей твоего завтра-навсегда

Она

Побеждена и сладко открывать

Она

С рождением Луны пришла сюда

Она

Поверила другим, а не в себя...»

Да, не все идеально... 😅

Я начинаю вспоминать".

Пользователи социальной сети оценили талант актрисы и оставили ей много позитивных отзывов в комментариях:

"На тебя можно смотреть под любую музыку и даже в тишине"; "Как чувственно 🔥"; "Кстати забыл сказать что ты очень красиво танцуешь, с таким умением ты всех соперниц обойдёшь!!!"; "Я в шоке"; "Это сногсшибательно!!!👏😍🔥"; "Кайф 😊🙏"; "Это стриптиз?".

Напомним, бесстыжая звезда "Квартал 95" в купальнике с наслаждением выгнулась, поразив алыми губками

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" сняла леопардовое парео, показав наслаждение

А еще Politeka сообщала, что горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини призналась, с кем уединилась у бассейна