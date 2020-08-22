Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала экстремальные движения на пилоне
Как передает Politeka.net, она прославилась своей прекрасной физической формой, которую регулярно демонстрирует на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз красотка выложила видео своих тренировок в зале (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
Екатерина Никитина вернулась к танцам на пилоне и постепенно восстанавливает былую форму. В ролике она уверенно вращается вокруг шеста, выполняя очень сложные, но зрелищные движения: зависает вниз головой, развигает ноги в шпагате, кружится на одной руке. Отдельно стоит отметить наряд девушки, для тренировки она надела черный обтягивающий костюм, который подчеркнул ее грудь и ягодицы.
В описании Екатерина Никитина поделилась своими впечатлениями от занятий:
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"Влюбилась в этот трек...❤️
«...Она
Трофей твоего завтра-навсегда
Она
Побеждена и сладко открывать
Она
С рождением Луны пришла сюда
Она
Поверила другим, а не в себя...»
Да, не все идеально... 😅
Я начинаю вспоминать".
Пользователи социальной сети оценили талант актрисы и оставили ей много позитивных отзывов в комментариях:
"На тебя можно смотреть под любую музыку и даже в тишине"; "Как чувственно 🔥"; "Кстати забыл сказать что ты очень красиво танцуешь, с таким умением ты всех соперниц обойдёшь!!!"; "Я в шоке"; "Это сногсшибательно!!!👏😍🔥"; "Кайф 😊🙏"; "Это стриптиз?".
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