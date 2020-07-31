Известная певица Алина Гросу показала нежный образ, позируя в платье "с выпускного"

В этот раз Алина решила поделиться нежным образом, который примерила во время съемок нового кино. Алина прдестала, как она отмечает, в просто платье с "выпускного". Девушка восхитила образом принцессы Авроры.

Так стройная девушка позировала в длинном платье нежно-бирюзового оттенка и я аккуратной укладкой. Судя по тегам, уже известно название картины, в которой алина снимается - "Любовь с ароматом кофе".

«Когда сказали, что платье с выпускного подойдёт на все случаи жизни😂)))) прынцесса Аврора в деле🤪🤪🤪 Снимаем кино😊 #любовьсароматомкофе 🎥🎬☕️❤️», - написала Гросу.

Вот что ответили пользователи:

«Вот это выражения лиц у парней на заднем фоне 🤣», «Вы супер. Приезжайте в г. Конотоп», «Шикарная девушка!💅💅💋», «Очень красивая😍😍😍», «Красотка 👍», «Алиночка ❤️ красивая очень и платье шикарное 😊👍🏻», «Алина не беременна?», «Тебе идет👍👍», «Очень красивая 😍😍😍», «Как Белоснежка😍😍😍❤️❤️❤️», «😍 Какая красивая 🤗», «Красотка 🤗», «Красивая какая😍🔥».

Отметим, Алина любит менять образы, делиться на своей странице в Инстаграм самыми разными полезными рецептами, показывать вкусности, но практически никогда не говорит о муже. На фото со звездой мужчина также не появляется. После свадьбы Алина прекратила публиковать совместные фото, чем вызвала у фанатов волну недовольства.

При этомне так давно счастливая певица показала милый кадр, в котором она нежно улыбается и держит в руках огромных размеров букет. По словам самой Алины, это от мужа. В честь этого она даже посвятила ему небольшой стих:

«Нас не разделят расстоянья,

Ничто, нигде и никогда!!!

Так любишь ты - до «без сознанья»...

Так я люблю, чтоб навсегда❤️

Душа моя, лишь ты умеешь

Любить так сказочно и страстно,

За сотни миль меня согреешь

И я пойму, что жизнь прекрасна!

Спасибо, любимый мой🥰🥰🥰

#стихиалинкиблондинки», - написала Алина.

Вот что ответили фанаты: «Куколка🤩», «Какая красота😍», «Ты прекрасна, обожаю тебя Алина😽🔥🔥🔥🔥», «Какая красота😘💖💖💖», «Красотка🍬», «Вау, какие красивые цветы», «Наконец-то что-то о муже», «Такие страсти))».

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