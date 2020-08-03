Известная украинская певица Алина Гросу показала себя и рассказала об отношении к кровати

На фото красотка была в топе и без штанов. Гросу сидела на кровати и показывала свои ножки. Образ Алина дополнила браслетами на руке, а волосы решила оставить распущенными. Певица улыбалась и показывала знак "мира" пальцами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это не спальня, это игровая

Это не кровать, это сценическая площадка

Мы не отдыхаем, мы работаем

Это не синяки, это производственные травмы", - написала Гросу.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали комментарии:

"Отмазалась", "Это не кровать, это мы работаем,это не кровать, это мы работаем", "Когда будет твой концерт в Киеве?", "Куколка прямо", "Вот такая прическа тебе очень идёт. Очень красивая", "Алина, как всегда красавица", "Смотрела недавно сериал с вашим участием, "испытание", отличная роль, вы так правдоподобно сыграли!!!".

Сообщалось, что известная певица Алина Гросу показала нежный образ, позируя в платье "с выпускного".

В этот раз Алина решила поделиться нежным образом, который примерила во время съемок нового кино. Алина прдестала, как она отмечает, в просто платье с "выпускного". Девушка восхитила образом принцессы Авроры.

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