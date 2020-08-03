Известная украинская певица Алина Гросу показала себя и рассказала об отношении к кровати
На фото красотка была в топе и без штанов. Гросу сидела на кровати и показывала свои ножки. Образ Алина дополнила браслетами на руке, а волосы решила оставить распущенными. Певица улыбалась и показывала знак "мира" пальцами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Это не спальня, это игровая
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Это не кровать, это сценическая площадка
Мы не отдыхаем, мы работаем
Это не синяки, это производственные травмы", - написала Гросу.
Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали комментарии:
"Отмазалась", "Это не кровать, это мы работаем,это не кровать, это мы работаем", "Когда будет твой концерт в Киеве?", "Куколка прямо", "Вот такая прическа тебе очень идёт. Очень красивая", "Алина, как всегда красавица", "Смотрела недавно сериал с вашим участием, "испытание", отличная роль, вы так правдоподобно сыграли!!!".
Сообщалось, что известная певица Алина Гросу показала нежный образ, позируя в платье "с выпускного".
В этот раз Алина решила поделиться нежным образом, который примерила во время съемок нового кино. Алина прдестала, как она отмечает, в просто платье с "выпускного". Девушка восхитила образом принцессы Авроры.
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