Популярна українська виконавиця Аліна Гросу похвалилася розкішною фігурою в білосніжному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Не пам'ятаю який вже це за рахунком приміряний мною образ чи то Офелії, чи то нареченої😅 мені на них виразно щастить 🤪 😊 # обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?))) А у вас є в голові штамп, якщо сукня Біла - значить Весільна», - йдеться в повідомленні.

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❤️🐇 Не помню какой уже это по счету примеренный мной образ то ли Офелии, то ли невесты😅 мне на них определенно везёт 🤪😊 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?))) А у вас есть в голове штамп, если платье белое - значит свадебное🤦🏼‍♀️

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Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Гросу позує в білосніжній сукні, спершись при цьому на піаніно. Завдяки позі, в кадр потрапила неймовірна фігура красуні, доповнити яку вона вирішила за допомогою ефектного макіяжу й елегантної зачіски.

"Чарівниця», «виглядає круто», «красива, слів немає», «шикарна», «офігенний образ», «дуже красиво вийшло», «а ти красуня", " шикарна дама. Був би там-запросив на танець", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 25-річна співачка і актриса Аліна Гросу показала десять своїх спокусливих образів.

На першому фото знаменитість здалася в чорному топі з глибоким декольте, який підкреслив її значні форми.

Нагадавши, гаряча Аліна Гросу спустила сорочку заради чуттєвого кадру біля дзеркала.

Як повідомляла Politeka, Гросу без штанів пішла по стопах Асмус, пікантні кадри облетіли мережу: "це не ліжко, це...".

Також Politeka писала, що Гросу захопила фігурою в образі принцеси Аврори: "Аліна вагітна?".