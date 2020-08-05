Известная украинская певица и актриса Алина Гросу разгорячила поклонников внешним видом

Красотка опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Алина позировала в длинной клетчатой рубашке, которую приспустила с плеча, едва не засветив самые интимные места.

Артистка сидела на стуле у зеркала, приподняв стройную ножку. Певица навела камеру телефона на зеркало и смотрела в него широкими глазами. Губы были приоткрыты и будто выделены розовой помадой.

Певица распустила длинные волнистые волосы. Образ завершили различные украшения, а также стильные наушники в ушах.

"#ЯВЕРНУСЬ Эротический момент🤫🤪 Вы точно будете ждать этот сериал🙈😂😊😊😊", - написала Гросу.

За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"В с**ку сериал, ты такое пламя, ваще😏", "Крутая", "Очень красивая:)", "Очень красивая❤️ талантливая и искренняя❤️", "Да, бабушка жалуется, что нечего смотреть на тв", "Молодец👍", "Думаю будет интересным😊", "Красотка", "Очаровашка😘", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что, вероятно, Алина Гросу решила повторить скандальную славу Кристины Асмус, которая неоднократно снималась в постельных сценах, в частности, в фильмах "Текст" и "Китобой.

Напомним, Алина Гросу позировала на кровати и показывала свои ножки. Звезда дополнила образ браслетами на руке, а волосы решила оставить распущенными. Певица улыбалась и показывала знак "мира" пальцами.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали много хвалебных комментариев.

Ранее мы писали, что Алина Гросу опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм снимки, на которых позирует с младшим братом Мишей.

Довольная блондинка держала малыша на руках, обнимала его и целовала. Трогательные снимки никого не оставили равнодушным.

Напомним, мокрая Гросу устроила развлечения на море и посветила прелестями

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