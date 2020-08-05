Известная украинская певица и актриса Алина Гросу разгорячила поклонников внешним видом 

Красотка опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Алина позировала в длинной клетчатой рубашке, которую приспустила с плеча, едва не засветив самые интимные места. 

Артистка сидела на стуле у зеркала, приподняв стройную ножку. Певица навела камеру телефона на зеркало и смотрела в него широкими глазами. Губы были приоткрыты и будто выделены розовой помадой. 

Певица распустила длинные волнистые волосы. Образ завершили различные украшения, а также стильные наушники в ушах. 

"#ЯВЕРНУСЬ Эротический момент🤫🤪 Вы точно будете ждать этот сериал🙈😂😊😊😊", - написала Гросу. 

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За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. 

"В с**ку сериал, ты такое пламя, ваще😏", "Крутая", "Очень красивая:)", "Очень красивая❤️ талантливая и искренняя❤️", "Да, бабушка жалуется, что нечего смотреть на тв", "Молодец👍", "Думаю будет интересным😊", "Красотка", "Очаровашка😘", - написали пользователи сети. 

Стоит отметить, что, вероятно, Алина Гросу решила повторить скандальную славу Кристины Асмус, которая неоднократно снималась в постельных сценах, в частности, в фильмах "Текст" и "Китобой.  

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Просто нереальные новости!!!!!!! ⚡️⚡️⚡️ Наш фильм «Китобой» вошёл в программу Венецианского международного кинофестиваля!!!!!!! 😳🎬☄️ Работа над проектом шла более 7 лет. Фильм снят студией @rockfilms.ru (генеральный продюсер Алексей Учитель) в экспедиции на Чукотке, главные роли исполнили непрофессиональные актёры, коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев. Поздравляю автора сценария и режиссёра Филиппа Юрьева и всех причастных!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Также в независимую программу Giornate degli autori вошёл российский фильм Ивана И. Твердовского «Конференция». Это большое достижение и успех!!!!!! 🔥💥 Венецианский кинофестиваль состоится с 2 по 12 сентября. Ууууууух!!!!!!

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Напомним,  Алина Гросу позировала на кровати и показывала свои ножки. Звезда дополнила образ браслетами на руке, а волосы решила оставить распущенными. Певица улыбалась и показывала знак "мира" пальцами.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали много хвалебных комментариев. 

Ранее мы писали, что Алина Гросу опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм снимки, на которых позирует с младшим братом Мишей.

Довольная блондинка держала малыша на руках, обнимала его и целовала. Трогательные снимки никого не оставили равнодушным.

Напомним, мокрая Гросу устроила развлечения на море и посветила прелестями

Также Politeka писала, что Гросу без стыда показала в крохотном купальнике, как выглядит рай

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Алина Гросу еле удержала платье на ветру, неожиданные кадры