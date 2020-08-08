Вот это да!

Известная 25-летняя певица и актриса Алина Гросу показала десять своих соблазнительных образов

Как передает Politeka.net, фотоснимки артистка разместили на личной странице в соцсети Инстаграм.

«Ребят, свайпайте. И выбирайте в карусели мой кино-образ из 3 новых сериалов, который вам нравится больше всего;)», - написала Гросу.

На первом фото знаменитость показалась в черном топе с глубоким декольте, который подчеркнул ее внушительные формы.

На втором снимке Алина нарядилась в черную кофту с глубоким декольте и рукавами из тонкой сеточки, а также в красную кожаную юбку с высоким разрезом. Роковой образ Гросу дополнил высокий хвост и темно-красная губная помада.

Среди прочего, был и романтически образ. Его Алина примерила во время съемок нового кино. На нем она предстала платье с "выпускного".

На еще одном фото Гросу продемонстрировала себя в ярко-красной блузке со смелым декольте. Звезда томно смотрела в камеру, а затем подмигнула.

На последнем фото Алина попозировала с распущенными волосами в длинной клетчатой рубашке, которую приспустила с плеча. Артистка сидела на стуле у зеркала, приподняв стройную ножку.

Напомним, горячая Алина Гросу спустила рубашку ради чувственного кадра у зеркала.

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