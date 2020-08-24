Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", раскрыла детали из своего прошлого
Актриса предстала в нежном и элегантном образе, подкрепив фото своими рассуждениями, пишет
Politeka.net.
Ксения выбрала черные топ с белой летящей юбкой. Сверху артистка накинула черный, вероятно, мужской пиджак. Завершили образ красотки различные стильные украшения.
Ксения на одном из снимков закрыла глаза, засветив черные стрелки.
В посте актриса рассуждала о том, что люди постоянно куда-то спешат, забывая о своем счастье.
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"Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️", - добавила Ксения.
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Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас. Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️ ⠀ Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life - которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить. ⠀ Кроме этого они делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться. Познавайте себя, пробуйте ) уверяю, после таких ретритов и работы над собой каждый мне напишет с большой благодарностью 🙏 ⠀ Лично проверено ❤️ ⠀ А пока пишите ребятам из @wake_up_people_life по любым вопросам и будьте счастливы!
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Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Aug 23, 2020 at 1:02am PDT
За час пост собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев.
"Мишина, какая же ты красивая 😍😘", "Ша, никто никуда не бежит, все смотрят на Ксюшу!😊😊", "БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТКА😍😍😍😍😍", "Очаровательная и обворожительная девушка", "Ксюша самая лучшая😍😘🤗💙", "Ксения, вы прекрасны🌺🥰🌷", "Очень-очень красивая", - написали пользователи сети.
Напомним, Ксения Мишина предстала в гольфе телесного цвета, юбке и колготах. Волосы звезда собрала в хвост, а в руках держала красную розу. Холостячка позировала в нескольких позах, радуя фанов.
Ранее сообщалось, что Ксения Мишина уверена, что сейчас мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей, можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома.
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Если бы меня попросили что-то посоветовать человеку в сложной ситуации, я бы ответила: действовать. ⠀ Однозначно, мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей. Мы можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома. ⠀ Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. ⠀ С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость. ⠀ Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению! ⠀ Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк! ⠀ Конечно, возможностей и пользы больше в разы, но придерживаться некоторых правил все же важно. ⠀ Мой топ 5 правил проведення в сети: ⠀ 1. Сохраняйте лицо ⠀ Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если придётся познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅 ⠀ 2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!! ⠀ 3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком! ⠀ 4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас. ⠀ 5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌 ⠀ Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других. ⠀ Мне в этом всегда помогает мой IXEO Power, который кстати сейчас на странице @tefal.ua вы можете выиграть❤️
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Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Jul 23, 2020 at 11:21am PDT
Напомним, что
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А еще Politeka писала, что
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Также Politeka сообщала, что
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