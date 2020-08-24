Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", раскрыла детали из своего прошлого

Актриса предстала в нежном и элегантном образе, подкрепив фото своими рассуждениями, пишет Politeka.net.

Ксения выбрала черные топ с белой летящей юбкой. Сверху артистка накинула черный, вероятно, мужской пиджак. Завершили образ красотки различные стильные украшения.

Ксения на одном из снимков закрыла глаза, засветив черные стрелки.

В посте актриса рассуждала о том, что люди постоянно куда-то спешат, забывая о своем счастье.

"Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️", - добавила Ксения.

За час пост собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Мишина, какая же ты красивая 😍😘", "Ша, никто никуда не бежит, все смотрят на Ксюшу!😊😊", "БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТКА😍😍😍😍😍", "Очаровательная и обворожительная девушка", "Ксюша самая лучшая😍😘🤗💙", "Ксения, вы прекрасны🌺🥰🌷", "Очень-очень красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина предстала в гольфе телесного цвета, юбке и колготах. Волосы звезда собрала в хвост, а в руках держала красную розу. Холостячка позировала в нескольких позах, радуя фанов.

Ранее сообщалось, что Ксения Мишина уверена, что сейчас мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей, можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.

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