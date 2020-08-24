Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", розкрила деталі зі свого минулого

Актриса постала в ніжному і елегантному образі, підкріпивши фото своїми міркуваннями, пише Politeka.net.

Ксенія вибрала чорні топ з білою спідницею. Зверху артистка накинула чорний, ймовірно, чоловічий піджак. Завершили образ красуні різні стильні прикраси.

Ксенія на одному зі знімків закрила очі, засвітивши чорні стрілки.

У пості актриса міркувала про те, що люди постійно кудись поспішають, забуваючи про своє щастя.

"До речі, Ви в курсі що зараз серпневий зорепад ?) я пам'ятаю, живучи в Криму я щоліта чекала цієї події ... це неймовірно красиве і вражаюче природне явище ❤️", - додала Ксенія.

За годину пост зібрав майже 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мішина, яка ж ти красива😍 😘", "ша, ніхто нікуди не біжить, Всі дивляться на Ксюшу!😊 😊 ", "Божественна красуня😍 😍 😍 😍 😍", "чарівна і чарівна дівчина", "Ксюша найкраща😍 😘 🤗 💙", "Ксенія, Ви прекрасні🌺 🥰 🌷", "дуже-дуже красива", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина постала в гольфі тілесного кольору, спідниці і колготах. Волосся зірка зібрала в хвіст, а в руках тримала червону троянду. Холостячка позувала в декількох позах, радуючи фанів.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина впевнена, що зараз ми живемо в прекрасний час нескінченних можливостей, можемо робити все: постійно вчитися (в тому числі і безкоштовно), робити бізнес, робити покупки, знайомитися з людьми, займатися творчістю і т.д., і все це не виходячи з дому.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

А ще Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина роздяглася і показала, за що будуть боротися чоловіки: топ спокусливих фото.

Також Politeka повідомляла, що за серце української " холостячки "побореться друг Зеленського:" Мішина, зустрічай!"