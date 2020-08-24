Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", розкрила деталі зі свого минулого
Актриса постала в ніжному і елегантному образі, підкріпивши фото своїми міркуваннями, пише
Politeka.net.
Ксенія вибрала чорні топ з білою спідницею. Зверху артистка накинула чорний, ймовірно, чоловічий піджак. Завершили образ красуні різні стильні прикраси.
Ксенія на одному зі знімків закрила очі, засвітивши чорні стрілки.
У пості актриса міркувала про те, що люди постійно кудись поспішають, забуваючи про своє щастя.
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"До речі, Ви в курсі що зараз серпневий зорепад ?) я пам'ятаю, живучи в Криму я щоліта чекала цієї події ... це неймовірно красиве і вражаюче природне явище ❤️", - додала Ксенія.
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Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас. Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️ ⠀ Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life - которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить. ⠀ Кроме этого они делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться. Познавайте себя, пробуйте ) уверяю, после таких ретритов и работы над собой каждый мне напишет с большой благодарностью 🙏 ⠀ Лично проверено ❤️ ⠀ А пока пишите ребятам из @wake_up_people_life по любым вопросам и будьте счастливы!
A post shared by
Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Aug 23, 2020 at 1:02am PDT
За годину пост зібрав майже 15 тисяч лайків і багато коментарів.
"Мішина, яка ж ти красива😍 😘", "ша, ніхто нікуди не біжить, Всі дивляться на Ксюшу!😊 😊 ", "Божественна красуня😍 😍 😍 😍 😍", "чарівна і чарівна дівчина", "Ксюша найкраща😍 😘 🤗 💙", "Ксенія, Ви прекрасні🌺 🥰 🌷", "дуже-дуже красива", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ксенія Мішина постала в гольфі тілесного кольору, спідниці і колготах. Волосся зірка зібрала в хвіст, а в руках тримала червону троянду. Холостячка позувала в декількох позах, радуючи фанів.
Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина впевнена, що зараз ми живемо в прекрасний час нескінченних можливостей, можемо робити все: постійно вчитися (в тому числі і безкоштовно), робити бізнес, робити покупки, знайомитися з людьми, займатися творчістю і т.д., і все це не виходячи з дому.
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Если бы меня попросили что-то посоветовать человеку в сложной ситуации, я бы ответила: действовать. ⠀ Однозначно, мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей. Мы можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома. ⠀ Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. ⠀ С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость. ⠀ Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению! ⠀ Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк! ⠀ Конечно, возможностей и пользы больше в разы, но придерживаться некоторых правил все же важно. ⠀ Мой топ 5 правил проведення в сети: ⠀ 1. Сохраняйте лицо ⠀ Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если придётся познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅 ⠀ 2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!! ⠀ 3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком! ⠀ 4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас. ⠀ 5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌 ⠀ Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других. ⠀ Мне в этом всегда помогает мой IXEO Power, который кстати сейчас на странице @tefal.ua вы можете выиграть❤️
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Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Jul 23, 2020 at 11:21am PDT
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