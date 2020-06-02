За сердце первой украинской «холостячки» Ксении Мишиной решил побороться автор «Квартала 95»

Об этом сообщает «Апостроф».

«Считаю, что просто так даром получать бритву, пенку для бритья, носки, – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу "Холостячка". Мишина, встречай! Я иду в сезон», - сказал он.

Уточним, что речь идет об авторе «Квартал 95», а также звезда «Лиги Смеха» из команды «Луганская сборная» Александре Эллерте.

Как известно, у мужчины 34 года и у него уже есть дочь. Мужчина является не только актером и сценаристом, а и профессиональным ведущим.

Как сообщалось ранее, 30-летняя украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина откровенно рассказала о проблемах в личной жизни.

Звезда разоткровенничалась в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Как известно, Мишину выбрали первой девушкой, которая будет главной героиней шоу «Холостячка». Это женский вариант популярного шоу «Холостяк». Только теперь мужчины будут бороться за сердце красотки, а не наоборот.

Напомним, что Ксения Мишина засветила самые сочные ракурсы в купальнике: "Богиня".

Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина поделилась личным и поплатилась, сеть кипит: «О, любимый Волочковой».