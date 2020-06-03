Украинская актриса Ксения Мишина, которая станет первой героиней шоу «Холостячка», показала достоинства своей фигуры

У себя в Инстаграм красотка регулярно публикует роскошные фото с пляжей, съемок и проектов, в которых она участвует, передает Politeka.net.

Ксения Мишина прославилась благодаря яркой и запоминающейся роли в сериале «Крепостная». Там она сыграла невероятной красоты дворянку, которая, впрочем, имела очень злой характер.

После успеха сериала звезду пригласили в популярный проект «Танці з зірками». Ее партнером по шоу стал хореограф Женя Кот, с которым Мишиной приписывали роман. Из-за того, что девушка одинока, ей также приписывали интрижку с телеведущим Владимиром Остапчуком. Сама актриса эти слухи отрицала. Мишиной удалось победить в шоу, она даже обошла невероятно талантливую гимнастку Анну Ризатдинову, которой досталось только второе место.

Сейчас актриса снимается в различных украинских сериалах и фильмах. Недавно стало известно, что ее выбрали для нового шоу «Холостячка». Это аналог популярного проекта «Холостяк», где один мужчина ищет любовь среди многих красоток. Теперь девушка будет выбирать себе мужчину из 25 кандидатов на ее руку и сердце. Актриса считает, что на проекте реально найти любовь.

Напомним, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина внезапно рванула в оккупированный Крым, появились фото: "Какой кайф".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина излила душу о пережитом: «Сбежала от жениха беременной».

Также Politeka писала, что звезда «Крепостной» поделилась личным и поплатилась, сеть кипит: «О, любимый Волочковой».